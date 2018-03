Es war auf jeden Fall eine turbulente Zeit. Wir hatten eine Idee hinter der Verpflichtung von einem jungen Trainer. Diese Idee ist leider so nicht aufgegangen. Das hat uns in reichlich Schwierigkeiten gebracht.

Ja, das ist ganz deutlich aufgegangen. Wir haben mit Stelian Moculescu einen sehr erfahrenen und guten Trainer geholt. Seine Vita spricht für sein Know-how und seine Fähigkeiten. Unter seiner Regie haben wir schon viele gute Spiele geliefert. Aber er ist ein Mensch und kein Zauberer. Was monatelang versäumt wurde, kann er nicht in wenigen Wochen nachholen. Wir haben gute Fortschritte gemacht. Jetzt müssen wir die verbleibenden Wochen nutzen, um erstmals ins Endspiel zu kommen und vielleicht unser wichtigstes Ziel, nämlich die Deutsche Meisterschaft zu erreichen.

Das ist eindeutig ein Nachteil in jeder Hinsicht: Nicht nur sportlich, sondern auch für uns als Marke und für unsere Reichweite. Wir haben uns in den vergangenen Jahren in Europa einen ausgezeichneten Ruf erarbeitet. Nicht nur als die beste Organisation und als Verein mit den meisten Zuschauern, sondern wir haben es als deutscher Verein auch geschafft, in der Spitze der europäischen Top-Teams dabei zu sein. Es wäre schön gewesen, wenn wir es geschafft hätten, unter den ersten sechs zu sein.