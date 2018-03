Die Volleys hatten den zweiten Tabellenplatz bereits vor der Partie sicher und schonten einige Leistungsträger wie Robert Kromm oder Paul Carroll. Die mehr als 4.000 Zuschauer in der Max-Schmeling-Halle sahen einen souveränen Auftritt der Berliner, die unter der Leitung von Sebastian Kühner das Spielgeschehen bestimmten. Sie übten vor allem mit starken Aufschlägen viel Druck auf ihren Gegner aus. Bühl ermöglichte immer wieder leichte Punktgewinne. Kyle Russell beendete das Spiel mit einem Ass.

Nur zwei Tage nach dem Ausscheiden aus der Champions League stand für die BR Volleys das letzte Spiel der Bundesliga vor den Playoffs an. Gegen den TV Bühl gewannen die Berliner souverän mit 3:0 (25:17, 25:22, 25:15).

Die Volleys können sich nach dem Aus in der Champions League nun voll auf die Titelverteidigung in der Bundesliga konzentrieren. Für den amtierenden Meister beginnen die Playoffs am Mittwoch mit einem Heimspiel voraussichtlich gegen die SVG Lüneburg.