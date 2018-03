Kegeln ist eine der ältesten Sportarten Deutschlands. Ob Kindergeburtstage oder Seniorentreffen - generationenübergreifend tummelte man sich auf den Bahnen. In den letzten Jahrzehnten ließ der Zuspruch an diesem Freizeitvergnügen allerdings nach. Bei den Sportkeglern in Fehrbellin dagegen ist die Kegelwelt noch in Ordnung.