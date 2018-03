Bild: imago sportfotodienst

Volleyball-Bundesliga - BR Volleys verlieren in Friedrichshafen

18.03.18 | 16:40

In der Volleyball-Bundesliga haben die Berlin Recycling Volleys gegen den VfB Friedrichshafen in vier Sätzen verloren (22:25, 27:25, 25:23, 25:22). Dem Team vom Bodensee gelang damit wettbewerbsübergreifend der 33. Pflichtspielsieg in Folge in dieser Saison. Zudem haben die Süddeutschen auch das zweite von drei Aufeinandertreffen mit den Volleys innerhalb von acht Tagen für sich entscheiden können. Am Mittwoch siegten sie bereits im Hinspiel der Top12-Runde in der Champions League mit 3:2 in Berlin.

"Eigentlich kein besonderer Wert"

Allzu viel Bedeutung wollte Stelian Moculescu der Partie allerdings nicht beimessen. Für den Trainer der Berliner hatte es „eigentlich keinen besonderen Wert“. In gewisser Weise stimmt das, schließlich waren die tabellarischen Verhältnisse schon vor der Partie geklärt. Friedrichshafen zieht als Erster der Hauptrunde in die Playoffs ein, die Volleys als Zweiter. Andererseits sind die Duelle der ewigen Rivalen immer etwas Besonderes. Vor allem für Moculescu. Fast zwei Jahrzehnte war Moculescu Trainer beim VfB Friedrichshafen und hat die Rivaltität der beiden besten Volleyballmannschaften des Landes in dieser Zeit nachhaltig geprägt.

Russell ersetzte Carroll

Angesichts der anstehenden Aufgaben nutzten beide Teams das Spiel zum Experimentieren. So blieb der angeschlagene Volleys-Diagonalangreifer Paul Carroll in Berlin und wurde von Kyle Russell vertreten. Zudem kamen die Nachwuchsspieler Linus Weber und Egor Bogachev verstärkt zum Einsatz. Die Volleys begannen stark. Im ersten Durchgang zogen sie dank einer Aufschlagserie des Australiers Adam White von 10:8 auf 15:8 vorentscheidend davon. Als die Berliner dann aber im zweiten Satz eine komfortable 22:18-Führung verspielten und am Ende auch noch zwei Satzbälle nicht nutzen konnten, wendete sich das Blatt zugunsten des VfB. In der spannenden Partie vor 3382 Zuschauern waren Russell und Aleksandar Okolic mit je zwölf Punkten erfolgreichste Angreifer der Volleys.

Am kommenden Donnerstag treffen die Kontrahenten erneut in Friedrichshafen aufeinander. Dann geht es in um das Weiterkommen in der Top12-Runde der Champions League. Das Hinspiel in eigener Halle verloren die Volleys mit 2:3.