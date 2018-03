Bild: imago/Sebastian Wells

Champions League - Volleys scheitern erneut an Friedrichshafen

22.03.18 | 22:38 Uhr

Für die Berlin Volleys ist die Champions-League-Saison beendet. Der deutsche Meister, der im Vorjahr das Final Four erreicht hatte, verlor nach dem Hin- auch das Rückspiel gegen den VfB Friedrichshafen. Es war die fünfte Niederlage im fünften Duell in dieser Saison.



Die Berlin Volleys haben das Achtelfinal-Duell in der Champions League gegen den deutschen Dauerrivalen und aktuellen Angstgegner VfB Friedrichshafen klar verloren. Nach der 2:3-Heimpleite im Hinspiel verlor der Deutsche Meister beim Bundesliga-Spitzenreiter am Donnerstag auch auswärts, und zwar mit 0:3 (19:25, 23:25, 22:25).

Volleys-Trainer wollte der alten Liebe weh tun

Duelle zwischen den Volleyball-Erzrivalen aus Friedrichshafen und Berlin sind immer etwas Besonderes: Kampf, Leidenschaft, Überzeugung – Attribute, die Volleys-Trainer Stelian Moculescu von seinen Mannen vor dem Champions-League-Rückspiel in der Runde der letzten zwölf einforderte. Für die 67-jährige Trainer-Legende war es innerhalb von nur fünf Tagen die zweite Rückkehr ins alte Wohnzimmer. 19 Jahre lang war er Trainer des VfB Friedrichshafen, mit den Volleys wollte er der ehemaligen Liebe richtig weh tun. Für die Berliner waren die Voraussetzungen nach der 2:3 Heimspielniederlage klar: Ein Sieg mit weniger als zwei Satzverlusten würde ein Weiterkommen garantieren, egalisierte man das Hinspielergebnis, würde ein sogenannter "Golden Set" die Entscheidung bringen müssen.

Hinspiel imago sportfotodienst/Koch Top-12-Runde - Volleys verlieren CL-Hinspiel gegen Friedrichshafen Die Berlin Volleys stehen in der Champions League vor dem Aus. Im Playoff-Hinspiel unterlagen die Berliner dem Dauerrivalen VfB Friedrichshafen vor eigenem Publikum mit 2:3.



Start verschlafen, Satz verloren

Die in dieser Saison bislang ungeschlagenen Friedrichshafener starteten standesgemäß in die Partie und übernahmen sofort die Kontrolle in der eigenen Halle. Die Volleys wiederum wirkten nervös und verschliefen die Anfangsphase. Die Berliner machten vor allem in der Annahme leichte und unnötige Fehler, die der Tabellenführer der Volleyball-Bundesliga gnadenlos auszunutzen wusste. Es dauerte nicht sonderlich lang, da waren die Gastgeber auch auf der Anzeigetafel enteilt. Beim Stand von 21:13 ging die erste Laola-Welle durch die Halle. Mit 25:19 watschten die Friedrichshafener die Gäste im ersten Satz ab. Der nunmehr dritte Teil der Friedrichshafener Festspielwoche, in der die Volleys innerhalb von acht Tagen drei Mal gegen den amtierenden deutschen Pokalsieger antreten mussten, schien wie beide Male zuvor ein ungutes und möglicherweise sogar schnelles Ende zu nehmen.

Klare Steigerung im zweiten Satz

Volleys-Coach Moculescu reagierte, wechselte fleißig durch und versuchte so neue Impulse zu setzen. Und siehe da, es funktionierte. Die Mimik der Spieler verriet: "So schnell geben wir uns hier nicht geschlagen." Die Volleys gestalteten die Partie offener, blieben auch punktetechnisch am Favoriten dran. Die anfangs ärgerlichen Ungenauigkeiten, sie wurden weniger. Als der australische Außen Adam White durch Anschlagen des gegnerischen Blocks den 22:22-Ausgleich erzielte, keimte handfeste Hoffnung bei den mitgereisten Volley-Fans auf. Doch wie so häufig in dieser Saison, waren die Friedrichshafener einen Tick entschlossener. Die Gastgeber verwandelten ihren ersten Satzball zum 25:23. Ein harter Schlag für die Volleys und alle wussten: Jetzt muss ein Wunder her.

Friedrichshafen in den etscheidenden Momenten besser

Der letzte Satz begann noch einmal verheißungsvoll. Trainer Moculescu feuerte seine Volleys immer wieder von außen an und coachte, wo er konnte. Bis zum 13:13 verlief der dritte Satz im Gleichschritt. Doch es gab einen erheblichen Unterschied zwischen beiden Teams: Wenn es für die Friedrichshafener bedrohlich hätte werden können, zogen sie das Tempo an. So auch im entscheidenden Durchgang. Die Gastgeber setzten sich ab und brachten den Sieg am Ende ungefährdet ins Ziel. Die fünfte Niederlage der BR Volleys gegen Friedrichshafen in dieser Saison besiegelte das Champions-League-Aus. Für Friedrichshafen geht der Weg nach dem 34. Pflichtspielsieg in Folge weiter. Das beste deutsche Team trifft nun in der letzten Playoff-Runde vor dem Final Four auf den polnischen Vertreter Zaksa Kedzierzyn-Kozle. Der Gewinner erreicht die Endrunde am 12./13. Mai im russischen Kasan.

Sendung: Inforadio, 22.03.2018, 22.00 Uhr