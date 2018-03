Die Volleyballerinnen vom SC Potsdam haben die große Überraschung vorerst verpasst. Das zweite Spiel der Viertelfinalserie gegen den Pokalsieger Dresdener SC verloren die Potsdamerinnen in ihrer Heimhalle mit 1:3 (19:25, 24:26, 25:20, 15:25). Damit ist die Serie mit 1:1 ausgeglichen. Am Mittwoch findet in Dresden das Entscheidungsspiel statt.