Volleys gegen Friedrichshafen

Tickets für die Volleyball-Champions-League zu gewinnen

Am Mittwochabend steigt das Duell der deutschen Volleyball-Giganten: die BR Volleys gegen den VfB Friedrichshafen. Die beiden Top-Bundesligisten treffen in der Max-Schmeling-Halle ab 19.30 Uhr in der ersten Play-off-Runde der Champions League aufeinander. Der rbb verlost Tickets für diese Partie - um die gewinnen zu können, müssen Sie ein paar Fragen richtig beantworten.