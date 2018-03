Seit drei Jahren geht der Berliner Moritz Wagner für die Basketballmannschaft der University of Michigan auf Körbejagd. Dabei ist dem 20-Jährigen nicht entgangen, dass das Finalturnier im US-College-Basketball, das sogenannte March Madness, etwas Besonderes ist: "Es ist in Amerika der Monat, in dem alle verrücktspielen wegen des College-Basketballs. Es ist pure Faszination und die Leute lieben es." Jedes Jahr im März hält die National Collegiate Athletic Association (NCAA) ein Basketballturnier mit 68 Mannschaften ab. Am 13. März begann der Wahnsinn in diesem Jahr; am 2. April steht fest, wer den Meistertitel errungen hat.



In den USA ist das Turnier sogar so beliebt, dass die Produktivität der Wirtschaft spürbar nachlässt. Ein US-Finanzportal hat errechnet, dass die Ablenkung durch das March Madness im vergangenen Jahr einen Verlust von 6,3 Milliarden US-Dollar mit sich gebracht haben könnte. In diesem Jahr wird das sicher nicht anders sein.