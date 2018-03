Der SC Wedding braucht nur noch einen Sieg, um in das Playoff-Viertelfinale der deutschen Wasserball-Meisterschaft einzuziehen. In der Best-of-Five-Serie gegen Krefeld 72 gewannen die Berliner die dritte Partie in der Schwimmhalle Schöneberg am Sonntag mit 8:7 (1:3, 2:2, 4:1, 1:1) und führen mit 2:1.

Die vierte Partie der Serie steht am 17. März in Krefeld auf dem Programm. Sollte Wedding dieses Spiel verlieren, folgt am 24. März erneut in Berlin das entscheidende fünfte Match.