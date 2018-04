Bester Deutscher wurde Homiyu Tesfaye als achter, der mit einer Zeit von 1:02:13 Stunden den angepeilten deutschen Rekord deutlich verpasste. Die Bestmarke hält seit 1993 Carsten Elch mit einer Zeit von 1:00:34. Philipp Pflieger lief als zwölfter persönliche Bestleistung. Der Regensburger will sich beim Marathon in Hamburg in drei Wochen das Ticket für die EM in Berlin sichern.