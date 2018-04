Lena Schöneborn sitzt an ihrem Schreibtisch in der Rosenthaler Straße in Berlin Mitte. Es ist der Tag nach ihrem offiziellen Karriereende. Zwei Telefone begleiten sie den ganzen Tag über. Auf dem ersten melden sich die Journalisten mit ihren Fragen zum Karriereende oder Kunden - Lena Schöneborn arbeitet als Projektmanagerin in einer Marketingagentur.

Wenn das zweite klingelt, strahlt sie. Die Olympiasiegerin hat heute Geburtstag. So ganz hat das Timing mit dem Rücktritt und dem Ehrentag nicht gepasst. Eigentlich sollte schon Montag Schluss sein, nun vermischen sich Glückwünsche und Grüße beider Art. 32 ist die Berlinerin geworden, eigentlich noch kein Alter, in dem sie zwingend hätte aufhören müssen. War sie doch vergangenes Jahr noch Weltmeisterin und das bereits zum siebten Mal. Doch die Motivation reiche nicht bis zu den nächsten Oympischen Spielen in Tokio.



Überwältigt war sie gestern von den vielen Kommentaren auf ihrer Facebookseite und anderen sozialen Kanälen. "Lena thank you for all your sport career and friendship. Happy and proud to know you from one of the 1st our international competitions since 2002. Keep and touch and keep going", schrieb unter anderem ihre ehemalige Konkurrentin Anfisa Kasyanova.