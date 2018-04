Im dritten Finalspiel um die Deutsche Eishockeymeisterschaft wollen die Eisbären Berlin am Mittwoch beim EHC München erneut auswärts gewinnen. Bislang haben beide Finalisten ihre Heimspiele verloren. Die Eisbären glauben an ihre große Chance.

Eigentlich spricht man auch im Eishockey vom HeimVORTEIL. Doch bislang konnten in der Finalserie um die Deutsche Eishockeymeisterschaft weder Titelverteidiger München noch die Eisbären Berlin ihre Heimspiele gewinnen. In der Best-of-Seven-Serie steht es somit 1:1 nach Siegen.

Die Aufgabe für Uwe Krupp und seine Mannschaft vor Spiel 3 ist also die gleiche wie vor Beginn der Finalserie: Einmal in München siegen und dann einfach die Heimspiele gewinnen. Das würde reichen für den achten DEL-Meistertitel.

Aus der 4:5-Heimniederlage am Sonntag wollen Stürmer Daniel Fischbuch und seine Mitspieler lernen: "Wir müssen auf jeden Fall von der Strafbank wegbleiben und schauen, dass wir unsere Chancen reinmachen." In Berlin mussten die Eisbären zwei Tore in Unterzahl hinnehmen, konnten ihrerseits aber nur einmal in Überzahl treffen. Das eigentliche Problem dabei: Die Münchener kassierten insgesamt doppelt so viele Strafminuten wie die Eisbären. Eigentlich war das neben dem Heim- ein weiterer Vorteil, den Fischbuch und Co. nicht nutzen konnten.