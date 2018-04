Raten Sie mit

Startplätze für den rbb-Lauf am 29.4. zu gewinnen

Rund 2.000 Läuferinnen und Läufer starten beim Drittelmarathon durch Potsdam. Gehen auch Sie an den Start an der Glienicker Brücke, vorbei an den Sehenswürdigkeiten der Landeshauptstadt. An der rbb-Bühne herrscht Volksfeststimmung. Wir verlosen drei Startplätze.



Einsendeschluss: Donnerstag, der 26.04.2018, 15 Uhr.