Die Gruppenphase des EHF-Pokals haben Berlins Handball-Füchse als souveräner Tabellenführer abgeschlossen. Nun steht der Viertelfinalgegner fest: Die Füchse bekommen es mit RK Nexe aus dem kroatischen Nasice zu tun. Das ergab die Auslosung am Dienstagvormittag in Wien.

Die Kroaten waren als Gruppenzweiter in das Viertelfinale eingezogen. In der Gruppenphase war Nexe auch auf den Bundesligisten Frisch Auf Göppingen getroffen, beide Spiele hatten die Kroaten verloren. In der heimischen Liga steht Nexe nur auf dem achten von zehn Tabellenplätzen.

Am 21. oder 22. April kommt es in Kroatien zum Hinspiel, am 28. oder 29. April dann zum Rückspiel in der Max-Schmeling-Halle. Die genauen Termine vereinbaren die Vereine untereinander.

Der Sieger des EHF-Pokals wird Mitte Mai in einem Final4-Turnier ermittelt. Gastgeber ist der SC Magdeburg.