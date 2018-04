Audio: Inforadio | 25.04.2018 | Jens-Christian Gußmann | Bild: imago/O.Behrendt

Finale in München - Eisbären-Fans vor Finalspiel in Wallung

25.04.18 | 19:22 Uhr

Vor dem Finalspiel gegen den EHC Red Bull München um die deutsche Eishockey-Meisterschaft zeigen sich die Eisbären bei Training noch entspannt. Anders als die Fans, die jetzt Karten fürs Public Viewing ergattern wollen.

Gleichmäßig surren die Räder der Ergometer, lockeres Spinning steht am Mittwoch auf dem Trainingsplan der Eisbären, am Tag vor dem großen Finale. 3:3 steht es in der Finalserie zwischen den Berlinern und dem Titelverteidiger aus München. Nach einem 1:3-Rückstand hat der Rekordmeister jetzt wieder den Titel im Blick.

Alles entspannt, heißt es daher am Mittwoch für die Berliner, ein bisschen ablenken und die Beine lockern. Was jetzt nicht sitzt, schafft keiner mehr einzustudieren. Nach der kurzen Rad-Einheit geht es ein letztes Mal für diese Saison auf das heimische Eis. Die Eisbären bilden einen Kreis und feiern einen ihrer Helden in der Mitte: James Sheppard, er wird 30 Jahre alt.



Public Viewing in der Mercedes-Benz-Arena

In der Fangemeinschaft ist von Ruhe und Gelassenheit hingegen wenig zu spüren: Den ganzen Tag klingelt das Telefon von Fan-Betreuer Holger Wende, er koordiniert das Public Viewing am Donnerstag in der Mercedes-Benz-Arena: "Wir rechnen mit 4.000 bis 5.000 Zuschauern. Das Spiel wird im Innenraum übertragen, auf dem Würfel, die Fans werden genug Platz haben." Seit Mittwochmorgen können die Eintrittskarten in der Geschäftsstelle oder am Spielttag selbst an dem Kassen gekauft werden. Die Nachfrage ist groß, denn viele Karten für das siebte und abschließende Finalspiel in der Halle in München gab es nicht. "Wenn einer noch ein Ticket haben kann, soll er es sich holen," rät Trainer Uwe Krupp - er erwartet ein spannendes Spiel um die Eishockey-Krone.



"Es ist einfach geil"

Die Unterstützung der Fans war am Dienstag auch mitenscheidend für den Sieg der Hausherren, der Dank von Eisbären-Stürmer Martin Buchwieser geht daher ins Publikum: "Es ist schon atemberaubend. Gut, man hört nicht alles, wenn man so konzentriert ist, aber man kriegt es doch unterbewusst mit, wie laut es ist. Es ist einfach geil, dass ich das erleben darf."

Um 9:30 Uhr werden am Donnerstag die Busse für die Hardcore-Fans im Sportforum Hohenschönhausen vom Hof rollen - alles ausgebucht, bis auf den letzten Platz. Gut 700 Fans werden sich dann in sechs Bussen auf die Reise in die bayerische Landeshauptstadt begeben und ordentlich Stimmung machen, damit es "einfach wieder geil wird."

