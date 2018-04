Die Eisbären Berlin haben das dritte Finalspiel in der Finalserie um die Deutsche Eishockeymeisterschaft beim EHC Red Bull München am Mittwoch mit 1:4 verloren. Sie liegen nun auch in der Best-of-Seven - Serie mit 1:2 im Rückstand. Achim Hofbauer berichtet von einer sehr ärgerlichen, weil an sich unnötigen Niederlage der Berliner.