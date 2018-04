Bild: imago/O.Behrendt

Zwischenziel erreicht - Lausitzer legen überragende Saison hin

19.04.18 | 16:14 Uhr

Energie Cottbus sichert sich fünf Spiele vor Schluss die Meisterschaft in der Regionalliga Nordost und qualifiziert sich so frühzeitig für die Relegationsspiele zum Aufstieg in die dritte Liga. Drei Gründe für die schon jetzt überragende Saison der Lausitzer. Von Max Zobel

1. Der Trainer

Den ersten Grund liefert der Trainer: Claus-Dieter "Pele" Wollitz ist der Vater des Erfolgs bei Energie Cottbus. Der 52-Jährige übernahm die Mannschaft 2016 nur wenige Wochen vor dem Abstieg aus der dritten Liga. In diesem Sommer vor zwei Jahren musste Wollitz einen großen Umbruch einleiten. Der Kader wurde komplett umkrempelt, die Mannschaft brauchte Zeit, um sich zu finden und daher war nach einem schwachen Saisonstart der Abstand zum Tabellenführer aus Jena am Ende zu groß. Wollitz verstand es jedoch, die Spieler vom "Projekt Energie Cottbus" zu überzeugen. Er entwickelte junge, unerfahrene Spieler weiter und formte eine Mannschaft, die in dieser Saison das eingespielte Grundgerüst von Energie Cottbus bilden. Zu der fachlichen Kompetenz des Trainers kommt seine Leidenschaft für den Sport und den Verein, die Mannschaft und Zuschauer mitreißt. Wollitz' Aktivität an der Seitenlinie während eines Spiels ist längst bekannt, allerdings wird in dieser Saison besonders vor Anpfiff und nach Schlusspfiff der Partien deutlich, was ihm Energie Cottbus bedeutet. Der Verein hat in dieser Saison einige Nebenbaustellen zu bearbeiten, die vor allem die Funktionäre und eben den Trainer belasten (Fanausschluss beim Auswärtsspiel in Babelsberg aufgrund der Krawalle im vorangegangen Auswärtsspiel im Mai 2017, die damit verbundene Geldstrafe, der abgelehnte Antrag auf die Verlegung des Pokalfinales im Brandenburg-Pokal).

Höhepunkt der Emotionen: Eine denkwürdige Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Union Fürstenwalde, als Wollitz über den aus seiner Sicht fehlenden Respekt des Nordostdeutschen Fußballverbandes und des Deutschen Fußball-Bundes spricht und preisgibt, dass er über sein Karriereende nachdenkt. Nach dem Spiel ergreift Wollitz das Stadionmikrofon und motiviert die Zuschauer für den Aufstieg in die dritte Liga auch auf den Rängen alles zu geben. Die Zuschauer danken ihm für diese Leidenschaft mit Sprechchören in fast jedem Spiel. Die Mannschaft spürt das enge Verhältnis zwischen Fans und Trainer, sogar beim Jubeln mit der Energie-Fahne in Luckenwalde ließ sie Wollitz den Vortritt. Es scheint als sei Wollitz der Puffer zwischen Mannschaft und Fans an guten wie an schlechten Tagen. Einerseits um seine eigenen Emotionen auszuleben, andererseits aber eben auch um die Spieler im Hintergrund in Ruhe arbeiten zu lassen.

2. Die Qualität

Energie Cottbus hat es geschafft, wichtige Spieler aus der vergangen Saison zu halten, deren Performance zu verbessern und dadurch einen für Regionalliga-Verhältnisse überdurchschnittlichen Kader entwickelt. Das Innenverteidiger-Duo mit dem ehemaligen Bundesligaspieler Marc Stein und José-Junior Matuwila bildete schon im vergangenen Jahr das Gerüst für die zweitbeste Abwehrreihe mit nur 26 Gegentoren nach 34 Spieltagen. Jetzt steht man nach 29 Punkten bei nur 11 Gegentoren. Linksverteidiger Lasse Schlüter, der seinen Vertrag im April bis 2019 (ligaunabhängig) verlängerte, hat sich enorm entwickelt. Der ehemalige Hamburger ist lauf- und abwehrstark und hat einen großen Offensivdrang. Zehn Tore hat der Linksfuß bislang vorbereitet, schon jetzt sechs mehr als in der letzten Saison. Der Rechtsverteidiger Andrej Startsev ist deutlich weniger aktiv in der Offensive, steht allerdings hinten meist sicher. Er ist in dieser Abwehrreihe das schwächste Glied, leistete sich zusätzlich gegen die zweite Mannschaft von Hertha BSC einen komplett unnötigen Platzverweis. Grund war ein Foul von hinten an der Mittellinie. Startsev nur ein Neuer in der bewährten Formation aus der Saison 2016/2017.

Herausragende Stammspieler

Auch im Mittelfeld spielen drei von vier Stamm-Akteuren in ihren zweiten Saison in der Lausitz. Fabio Viteritti konnte sich steigern und hat seine Torquote aus dem letzten Jahr (11) schon jetzt egalisiert. Der 24-Jährige überzeugt durch seine Schnelligkeit, seine Spielfreude, seine Variabilität (ob im Zentrum oder auf der Außenbahn) und seine Kreativität (12 Vorlagen). Viteritti harmoniert seit nun mehr fast zwei Jahren mit Kevin Weidlich und seit einem Jahr mit dem Brasilianer Marcelo Costas de Freitas. Zu diesem eingespielten Trio im Mittelfeld kam vor dieser Saison noch der Berliner Maximilian Zimmer hinzu. 15 Tore hat er in dieser Spielzeit schon vorbereitet und auch er ist torgefährlich. Schon zu Saisonbeginn machte er über die Grenzen Brandenburgs auf sich aufmerksam, als er einen direkten Freistoß gegen den VFB Stuttgart in der ersten Runde des DFB-Pokals verwandelte. Er ist der Mann für die gefährlichen Standards.

Vertrauen in Spieler

Der Sturm ist das Paradebeispiel für das Projekt "Spielerentwicklung" in Cottbus. Streli Mamba war in der vergangenen Spielzeit nur Ergänzungsspieler und "Plan B" zu dem in dieser Saison meist verletzten Benjamin Förster. Wollitz schenkte Mamba das Vertrauen, baute ihn auf, aber immer auch mit einer klaren Ansprache (öffentliche Kritik an einem verfrühten Comeback gegen Babelsberg, das zum nächsten verletzungsbedingten Ausfall führte). Mamba dankt dem Trainer mit bislang 16 Toren. Nur Rufat Dadashov vom BFC Dynamo (26) hat in der Regionalliga Nordost noch mehr Tore erzielt. Wollitz scheint seine Spieler mit einer Mischung aus Striktheit, Emotionalität und Vertrauen zu erreichen.

3. Zusammenhalt

Die Mannschaft macht den Eindruck eine verschworene Truppe zu sein. Auch Pele Wollitz betont immer wieder wie groß der Zusammenhalt zwischen den Spielern sei. Außenstehende können diesen Teamgeist beim traditionellen Mannschaftskreis vor und nach dem Spiel und bei fast jedem Torjubel beobachten. Und auch der zweite Anzug passt. Die „Ersatzspieler“ versuchen bei jeder Gelegenheit auf dem Platz zu überzeugen. Drei aussagekräftige Beispiele sind Innenverteidiger Malte Karbstein aus der eigenen Jugend, der defensive Mittelfeldspieler Paul Gehrmann, der Tim Kruse (Wadenprobleme) in den letzten 11 Spielen 9 mal erfolgreich ersetzte und der ehemaliger Zweitliga-Stürmer Kevin Scheidhauer (4 Tore).Auf jeder Position hat Wollitz Alternativen und wird trotzdem, dass die Stamm-kapelle am 24.Mai zum ersten Relegationsspiel auflaufen wird. Das Rückspiel findet nur drei Tage später. Zwei Spiele, die über eine ganze Saison entscheiden. Die Gründe für eine extrem erfolgreiche „Hauptrunde“ würden dann schnell in Vergessenheit geraten.