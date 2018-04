Junge Spieler müssen Geduld haben. Bis zu einem Einsatz in der Startelf können Monate des guten Trainings vergehen. Hertha-Eigengewächs Maximilian Mittelstädt hat sich lange für einen Platz in der linken Verteidigung empfohlen, gegen Wolfsburg vertrat er den gesperrten Nationalspieler Marvin Plattenhardt ordentlich. Zuvor hatte er in Hamburg von Beginn an im linken Mittelfeld gespielt. Nun muss Mittelstädt einen Rückschlag hinnehmen, im Training verletzte er sich am Hüftbeuger. Wie lange der U-20-Nationalspieler ausfällt, ist noch nicht bekannt.

Zurück im Mannschaftstraining sind dafür Valentino Lazaro und Niklas Stark. Offensivspieler Lazaro hatte wegen eines grippalen Infekts pausiert, Innenverteidiger Stark wurde am Mittwoch wegen eines Pferdekusses geschont. Beide stehen für das Auswärtsspiel in Mönchengladbach (Sonnabend, 15.30 Uhr) zur Verfügung, sagte Trainer Pal Dardai auf der Pressekonferenz am Donnerstagnachmittag.