Am Mittwoch könnte sich Energie Cottbus die Meisterschaft in der Regionalliga Nordost sichern. Der letzte Schritt zum Titel wäre beim Auswärtsspiel in Luckenwalde möglich. Cottbus braucht nur noch einen Sieg beim Schlusslicht. Von Andreas Friebel

rbb|24 überträgt das Spiel am Mittwoch ab 18.55 Uhr im Livestream.