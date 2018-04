Aber eigentlich zählt eben nicht. Wollitz ist höchst unzufrieden, fühlt seine Arbeit im eigenen Verein nicht richtig Wert geschätzt: "Fußball ist meine Liebe, Fußball ist mein Leben. Ich habe noch nie etwas anderes gemacht, das ist das was ich kann, was ich beherrsche... Aber mich beschäftigt das andere, wenn man auf den Weg, um erfolgreich zu sein, solche Felsbrocken gelegt bekommt."

Eigentlich könnte alles so schön sein. Der FC Energie Cottbus spielt eine überragende Regionalliga-Saison und steht nahezu unangefochten an der Tabellenspitze. 20 Punkte liegen die Lausitzer vor dem BFC Dynamo Berlin. Mit einem Sieg im nächsten Spiel kann sich die Mannschaft um Trainer Wollitz den ersten Platz in der Regionalliga Nordost vorzeitig sichern, daran zweifelt wohl kaum einer.

Erst vergangene Woche sorgte der Energie Trainer für Schlagzeilen, im Vorfeld des Landespokalfinales gegen Babelsberg. Wegen der möglichen Doppelbelastung aus Relegationsspielen und Pokal hatte der Cottbusser Trainer um eine Verlegung beim Fußball-Verband gebeten - erfolglos. Die Terminplanung und Aufstiegsregelung sei generell respektlos. Wollitz hatte sich daraufhin in der Öffentlichkeit beschwert. Von der sieht er seinen Verein auch zu Unrecht in die rechte Ecke gedrückt.

Im Stadion sahen die Fans zuletzt aber auch einen anderen Wollitz. Einen, der sich vor sie stellte und gemeinsam am 27. Mai den Aufstieg feiern möchte. Geplant war das nicht, sagt Wollitz: "Ich brauche mir das nicht zu überlegen, weil ich jeden Tag, was ich da gesagt habe, lebe, fühle und spüre." Die Fans feiern den Coach wie selten zuvor, also nicht auszudenken, dass die Lausitzer Leitfigur gehen könnte.

"Wenn wir aufsteigen, ist es schwer vorstellbar, die Mannschaft im Stich zu lassen. Wenn wir in der vierten Liga bleiben, kommt es auf Rahmenbedingungen an. Dann kommt es darauf an, wie die Ausrichtung ist und wo der Verein im nächsten Jahr hin will." Es beginnt also ein Rechenspiel, welches bei einem Aufstieg sofort erledigt wäre, denn da verlängert sich Wollitz Vertrag automatisch um zwei Jahre bis 2020.