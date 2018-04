Im Kampf gegen den Abstieg muss der 1. FC Union vorerst ohne seinen Kapitän auskommen. Beim 1:1 gegen Heidenheim am Sonnabendnachmittag war Felix Kroos mit dem rechten Fuß umgeknickt, spielte aber bis zum Schlusspfiff durch.

Schon in der Woche vor dem Heimspiel gegen Heidenheim machte der Fuß dem Kapitän zu schaffen, Kroos wurde behandelt. Ein Einsatz am kommenden Sonnabend in Darmstadt sei derzeit nicht wahrscheinlich, schreibt der 1. FC Union auf seiner Homepage.

Im Saisonfinale spielen die Köpenicker am 33. Spieltag dann noch gegen den VfL Bochum und am letzten Spieltag bei Dynamo Dresden.