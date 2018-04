Bild: imago/Bernd König

Union Berlin im Sinkflug - "Wir müssen jetzt alle zusammenhalten"

03.04.18 | 18:49 Uhr

Der 1. FC Union Berlin steckt in der Krise. Nach der Auswärtsniederlage in Fürth fragt man sich mehr denn je in dieser Saison: Können die Köpenicker Abstiegskampf - und ist der Trainer noch der richtige Mann? Kapitän Kroos ruft zum Zusammenhalt auf.



Eine breitgetretene Plattitüde im Fußball besagt: Wenn man kein Glück hat, dann kommt auch noch Pech dazu. Ob diese Floskel momentan auf Union Berlin zutrifft, darüber wird kontrovers diskutiert. "Ist doch klar, dass unser Selbstvertrauen momentan nicht so hoch ist", sagt Keeper Jakob Busk. "Und dann kommen auch noch solche Dinger dazu."

Die "Dinger", die der 24-Jährige meint, waren Szenen aus der symbolträchtigen 2:1-Niederlage bei der SpVgg Greuther Fürth am vergangenen Sonntag. Torchancen der Güteklasse "Den macht der normalerweise mit verbundenen Augen und einbeinig rein" wurden kläglich vergeben. Der entscheidende Treffer des Nachmittags war ein Eigentor mit Slapstick-Potenzial. Spätestens als Mittelfeldmann Grischa Prömel nach einem Fürther Torabschluss den vom Pfosten ins Feld zurückspringenden Ball unkontrolliert und unglücklich gegen die Latte und dann ins eigene Gehäuse bugsierte, stand fest: Diese Mannschaft steckt aktuell ziemlich tief im Schlamassel.

Und immer diese "T-Frage"

Dass Felix Kroos bei einer Presserunde am Dienstag die berühmte "T-Frage", die nach dem Trainer, gestellt bekommen würde - damit hatte der Kapitän sicherlich gerechnet. Ist Coach André Hofschneider also noch der richtige Mann für den Abstiegskampf? "Ja klar", kam es dann wie aus der Pistole geschossen. Auch das unausweichliche "Warum?" konnte Kroos nicht aus der Fassung bringen. "Weil es so ist", hieß es ganz trocken. "Ich bin sicher, dass wir es zusammen schaffen. Ganz sicher", gab Jakob Busk zu Protokoll.



Trainer André Hofschneider

Als Union-Coach André Hofschneider das Team am 5. Dezember des vergangenen Jahres übernahm, hatten die "Eisernen" vier Punkte Rückstand auf einen Aufstiegsrelegationsplatz - und standen auf Platz vier. Heute, knapp vier Monate später, sieht es bei den Köpenickern wesentlich düsterer aus. Platz elf und nur noch zwei Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsrelegationsplatz sind die neue Realität.

Schlechtester Punkteschnitt seit 2004

Seit 2004 hatte kein Unioner Übungsleiter mehr einen schlechteren Punkteschnitt als Hofschneider. Aleksandar Ristic, Frank Wormuth und Werner Voigt hießen damals die Männer auf der Trainerbank, die den Abstieg der Köpenicker von der Regionalliga in die Oberliga nicht verhindern konnten. In seiner aktuellen Amtszeit absolvierte der 47-jährige Hofschneider zwölf Partien und holte dabei 0,83 Punkte im Schnitt. Zum Vergleich: Vorgänger Jens Keller stand zum Zeitpunkt seiner Entlassung bei 1,7 Punkten (für ingesamt 54 Spiele).

Union-Spieler im Gespräch mit Fans | Bild: imago/O.Behrendt

Union schlechtestes Team der Rückrunde

Nach dem Sieg von Darmstadt 98 im Montagsspiel der Zweiten Liga ist Union jetzt offiziell das schlechteste Team der Rückrunde. Doch was kann den freien Fall stoppen? Am kommenden Samstag (13 Uhr) empfängt man Mit-Abstiegskandidat Duisburg im Stadion An Der Alten Försterei. "Das Spiel gewinnen, egal wie", sagt Kapitän Kross - und muss selbst ein wenig schmunzeln. Torwart Busk orakelt: "Wir müssen mehr Tore als der Gegner schießen." Da muss dann auch der Däne lachen. Den Humor haben sie noch nicht verloren bei den "Eisernen". Jetzt müssen auch auf dem Platz die Resultate folgen. Nach der Niederlage gegen Fürth gab es noch auf dem Platz eine Aussprache mit den Fans. "Es war ein total vernünftiger Dialog", beschreibt Felix Kroos den Ausstauch mit den Anhängern. "Wir müssen jetzt alle zusammenhalten. Es geht nur zusammen, das ist beiden Seiten klar." Ein Sieg gegen den MSV Duisburg würde die Nerven beruhigen.