Kriselnde Unioner treffen auf schwächelnde Duisburger - Duell der Abgestürzten

05.04.18 | 14:10 Uhr

Vor gut vier Wochen waren Union Berlin und der MSV Duisburg noch nah an den Aufstiegsrängen. Dann folgte eine katastrophale Punkteausbeute im März. Nun hoffen beide Teams auf den Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Von Dennis Wiese

André Hofschneider ist nicht als sprudelnder Redner bekannt. In den sozialen Netzwerken wird dem Trainer von Union Berlin die Ausstrahlung eines Faultiers attestiert. Dass Hofschneider bei der Pressekonferenz am Donnerstagmittag aber fünf Sekunden überlegen musste, als er nach den nun benötigten Tugenden gefragt wurde, erscheint schon etwas speziell. "Wir müssen Zweikämpfe gewinnen, Widerstände abschütteln und Einsatzwillen zeigen", diktierte Hofschneider den Journalisten dann doch noch in die Notizblöcke und Laptops. Die ewigen Durchhalteparolen, das immer wiederkehrende "die letzten Spiele geben Anlass zur Hoffnung" bei gleichzeitig ausbleibenden Erfolgen scheinen nicht spurlos am Trainer vorbeizugehen.

Präsident Zingler und Sportchef Munack haben Gesprächsbedarf

Am Ostermontag mussten Hofschneider und Kapitän Felix Kroos zu einer zweistündigen Aussprache mit der Clubführung antreten. Am Dienstag dann schauten Präsident Dirk Zingler und Sportchef Lutz Munack beim Training der Profis vorbei. Szenen wie diese sagen gerne: Wir haben euch hier im Blick. Auf ein mögliches Ultimatum, eine Punktevorgabe der Bosse angesprochen, wich Hofschneider bei der Pressekonferenz aus: "Mich interessiert nur das Spiel am Samstag. Alles andere ist eine Randnotiz." Auch wenn er es nicht aussprechen will: Im Heimspiel gegen Duisburg sind Hofschneider und seine Mannschaft allemal zum Siegen verdammt.

Duisburg hat vier Spiele in Serie verloren

Als Aufsteiger aus der 3. Liga hat Unions künftiger Gegner lange überrascht, stand nach der Winterpause einige Wochen auf dem vierten Tabellenplatz. Noch Anfang März war der MSV Duisburg punktgleich mit dem Aufstiegsrelegationsplatz. Die letzten vier Spiele gingen allesamt verloren, die MSV-Abwehr kassierte 14 Gegentreffer, insgesamt musste keine Zweitligamannschaft mehr Gegentore hinnehmen als Duisburg. "Wir befinden uns in einem ähnlichen Fahrwasser", beschreibt Union-Trainer Hofschneider den sportlichen Verlauf beider Mannschaften. Rund 21.000 Zuschauer werden sich im Stadion An der Alten Försterei (Sonnabend, 13 Uhr) davon überzeugen können, wer den Abwärtstrend stoppen kann.

Mit Krücke zurück in Köpenick: Torjäger Sebastian Polter

Verletzter Torjäger Polter als Mutmacher

Stürmer Sebastian Polter muss bei der Negativserie seiner Unioner tatenlos zusehen. Nach seinem Achillessehnenriss Anfang März hatte sich der Zwölf-Tore-Mann in seiner Heimatstadt Wilhelmshaven in der Reha behandeln lassen, seit Wochenbeginn schuftet er wieder in Köpenick für das Comeback. "Er ist der traurigste Mensch", so Trainer Hofschneider. "Weil er nicht helfen kann.“ Allein die Anwesenheit des Antreibertypen Polter habe aber eine positive Wirkung. Steven Skrzybski hat noch ein Tor mehr geschossen als Polter. Das treffsichere Union-Urgestein hatte das letzte Spiel bei Greuther Fürth wegen Oberschenkelproblemen verpasst. In der Woche war er zurück auf dem Trainingsplatz. Ob er gegen Duisburg auflaufen kann, wollte Trainer Hofschneider nicht sagen. Sicher ausfallen werden weiterhin Offensivspieler Akaki Gogia und Abwehrallrounder Michael Parensen. Am Sonnabend wird es die nächste Pressekonferenz für André Hofschneider geben - die nach dem Spiel gegen Duisburg. Wenn Unions Trainer dann vom ersten Heimsieg seit Ende Februar berichten kann, sprudelt es vielleicht doch endlich mal beim sonst so zurückhaltenden Redner.

