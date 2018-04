Union Berlin muss weiter um den Verbleib in der 2. Fußball-Bundesliga bangen. Die Köpenicker verloren am Samstag mit 1:3 beim Tabellen-Vorletzten Darmstadt 98. "Ein knüppelhartes Spiel", hatte Union-Coach André Hofschneider vor der Partie bei Darmstadt 98 prognostiziert. Und knüppeldick kam es dann auch für die Berliner. Sie begannen mit Marvin Friedrich, Kenny Prince Redondo und Akaki Gogia für Felix Kroos, Peter Kurzweg und Dennis Daube. Sofort waren sie um Spielkontrolle und Offensivfußball bemüht - agierten in der Verteidigung aber unkonzentriert, gar stümperhaft und leisteten sich haarsträubende Fehler.

Beide Mannschaften spielten von Beginn an nach vorne, anstatt sich erst abzutasten. In der zwölften Minute kam der Darmstädter Fabian Holland am linken Berliner Strafraumrand an die Kugel. Schnellen Schrittes lief er Richtung Grundlinie, strauchelte jedoch und verlor den Ball - so schien es zumindest - an Union-Verteidiger Christopher Trimmel. Der bekam aber seinerseits den Ball nicht unter Kontrolle, sodass Holland auf einem Knie hockend das Leder zurückeroberte.

Auch die vier Unioner um Holland herum konnten ihn nicht wieder davon trennen. Leistner probierte es wenigstens noch halbherzig, während Torrejon, Pedersen und Fürstner es sich auf den besten Zuschauerplätzen im ganzen Stadion gemütlich machten. Nach seinem Soloauftritt stolperte Holland den Ball im Fallen am bemitleidenswerten Keeper Mesenhöler vorbei. Das war nur noch die Kirsche auf der Slapstick-Torte namens Union-Abwehr.