Long live MacQueen! Eisbären gewinnen in Verlängerung

Eishockey | 6:5 in München sichert weiteres Finalspiel

Was für ein Wahnsinn: Die Eisbären holen den so wichtigen Sieg im 5. Finalspiel gegen München in der Verlängerung. Lange hatten die Berliner den amtierenden Meister mit dem Rücken zur Wand. Der aber kam stark zurück - bis MacQueen zum Matchwinner wurde.