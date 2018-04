Mit 125:72 hat Alba Berlin bei den Walter Tigers Tübingen deutlich gewonnen und zugleich den 16. Sieg in Folge eingefahren. Die Albatrosse von Trainer Aito Garcia Renesses begannen verhalten und konnten sich in den Anfangsminuten nicht entscheidend absetzen. Als Marius Grigonis beim Stand von 11:10 für die Berliner nach einer starken Siva-Vorlage per sehenswertem Dunking vollendete, fing das Pendel an deutlich Richtung des Tabellendritten auszuschlagen.

In der Folge trafen die Berliner deutlich besser, spielten ansehnlichen und hoch überlegenen Basketball. Die Konsequenz: eine beruhigende 16-Punkte-Führung nach dem ersten Viertel (21:37). Der abgeschlagene Tabellenletzte aus Tübingen, der seit unglaublichen siebzehn Spielen sieglos ist, schien mit der Schnelligkeit und vor allem der Pass- und Ballsicherheit der Gäste in Gänze überfordert.