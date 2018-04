Alba Berlins Forward Tim Schneider muss operiert werden, der 20-Jährige hat sich beim Sieg gegen Würzburg in der Basketball-Bundesliga die Nase gebrochen. Womöglich fällt der 2,05 Meter große Berliner deshalb beim Auswärtsspiel in Bonn aus. "Wir müssen schauen, wie er damit zurecht kommt", sagt der Manager Marco Baldi.

Eventuell kann Schneider am Sonntag (17.30 Uhr) auch mit einer Maske spielen. Alba fehlt bereits der verletzte Center Bogdan Radosavljevic. "Und auf zwei große deutsche Spieler in diesem Spitzenspiel verzichten zu müssen, ist schon bitter", sagte Baldi. Ob der Tim Schneider doch spielen kann, soll in den nächsten Tagen entschieden werden.