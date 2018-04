imago/Bernd Koenig Bild: imago/Bernd Koenig

Alba-Profi Joshiko Saibou im Portrait - "Ich bin gesegnet"

30.04.18 | 16:59 Uhr

Er ist deutscher Nationalspieler, extrem ehrgeizig und einer der Leistungsträger im Team von Alba Berlin: Joshiko Saibou hat in den vergangenen Jahren für einige Klubs gespielt - aber jetzt, so scheint es, ist er endlich angekommen. Von Stephanie Baczyk und Jakob Rüger



Als es um seine Passion geht, kann der junge Mann mit den lockigen dunkelbraunen Haaren nicht stillhalten. Joshiko Saibou wiegt den Oberkörper hin und her, während er spricht. "Basketball ist das, was mich eigentlich schon mein ganzes Leben lang begleitet und was mir immer so eine Basis gegeben hat", erzählt er - und während er das tut, huscht ihm ein Lächeln über das Gesicht. "Ich bin gesegnet und froh, dass ich jeden Tag das machen kann, was ich am liebsten mache.“ Saibou wirkt geerdet. So, als sei der 28-Jährige endlich angekommen. Ausgerechnet bei seinem Heimatverein, für den er schon als Jugendspieler Körbe geworfen hat. "Mein Vision war sehr zielstrebig, aber ich glaube, ich musste dafür viele verschiedene Schritte gehen", lässt er seine bisherige Karriere Revue passieren. Er ist 20, als er Alba den Rücken kehrt und nach Trier wechselt. "Als ich hier weggegangen bin, war ich einfach basketballerisch noch nicht gut genug, um die Rolle zu spielen, die ich hätte spielen wollen im Team", sagt er. Selbstkritisch.



Furchtlos im Auftreten, giftig in der Verteidigung

Es folgen Stationen in Gießen, Crailsheim und Würzburg. Nach einem Jahr ist jeweils Schluss. Saibou wächst an dem Erlebten - und landet wieder in der Hauptstadt. 2017 kommt er zurück. Zurück zu Alba, zurück zu seiner Familie. "Meine Mutter und meine Schwestern unterstützen mich immer und haben mich immer unterstützt bei dem, was ich machen möchte", sagt er. "Das hat mir auf lange Sicht sehr viel Kraft gegeben, den Mut zu haben die Sachen anzugehen, auf die ich Lust habe." Und dass Joshiko Saibou richtig Bock hat, das sieht man. Eigentlich als Spieler geholt, der die etablierten Kräfte auf dem Parkett entlasten soll, dreht er auf. Überzeugt nicht nur hinten, sondern punktet auch in der Offensive. Der Lockenkopf kommt in dieser Saison auf einen Schnitt von 9,8 Punkten pro Spiel - er ist in Topform. Furchtlos im Auftreten, resolut in der Verteidigung. Der Dank geht an Coach Aíto García Reneses. Mit dessen offenem System kommt Saibou verdammt gut klar.



"Alle machen Faxen ohne Ende!"

Er ist - für manche unerwartet - zum Leistungsträger avanciert. Hat seinen Teil dazu beigetragen, dass Alba Berlin als Tabellenzweiter nach der Hauptrunde in die Play Offs starten wird und vor der jüngsten Niederlage gegen Gießen 18 Duelle in Folge für sich hatte entscheiden können. „Wir haben wirklich eine super Truppe. Egal, ob wir reisen oder ob wir hier trainieren, alle machen Faxen ohne Ende und haben Spaß ohne Ende" verrät Saibou. "Aber worauf es dann wirklich ankommt: In dem Moment, wo man da sein muss, ist jeder fokussiert und konzentriert.“ Joshika Saibou schnippt mit dem Finger, so, als würde er das Gesagte unterstreichen wollen. Der junge Mann mit den dunkelbraunen Augen wirkt entschlossen. In Berlin ist er gewachsen, hier hat er sich in den Kreis der deutschen Nationalmannschaft gespielt. Hier wird er gefeiert. Und hier, das wird mehr als deutlich, ist er glücklich.



Sendung: rbb aktuell, 2.5.2018