"Der Nordostdeutsche Fußballverband NOFV hat ein halbes Jahr behauptet, sie hätten einfach nicht gesehen, was sich im Cottbuser Block getan hat", so Horlitz. Dabei hatte der rbb damals live berichtet, sogar ein Spielbeobachter war im Stadion. "Der stand in der Nordkurve, 30 Meter entfernt von den Cottbus-Fans, und hatte auch nichts gehört und gesehen." Heute sei ausgerechnet er der Anti-Rassismus-Beauftragte des NOFV, der sich auch um Antisemitismus kümmert.

Vor knapp einem Jahr in Potsdam: Das Heimspiel des SV Babelsberg 03 gegen Energie Cottbus eskaliert. Der Grund: die Cottbuser Fans. "Von Zeigen des Hitlergrußes über Rufe wie 'Arbeit macht frei, Babelsberg 03' bis hin zu 'Zecken, Juden, Zigeuner raus' - die haben sich wirklich so präsentiert, wie man es gar nicht haben möchte", sagt Archibald Horlitz. Er ist Vorstandsvorsitzender des SV Babelsberg 03 und erzählt die Geschichte am Mittwochabend auf einer Podiumsdiskussion über Antisemitismus im Fußball - denn obwohl der Vorfall schon Ende April 2017 passiert ist, hat er Nachwirkungen bis heute.

In den gesellschaftlichen Institutionen, auf die viele sonst vertrauen, ist also noch einiges an Aufklärungsarbeit nötig. Vielleicht sagt Archibald Horlitz vom SV Babelsberg 03 deshalb: "Die, die bei irgendeinem Dorf-Verein in Sachsen mit einem T-Shirt am Spielfeldrand stehen, auf dem 'Nazis raus aus den Stadien' steht, sind für mich die echten Helden!" Denn sie seien es, die Gefahr laufen, ihre klare Position am Abend in der Dorfkneipe mit Fäusten heimgezahlt zu bekommen.



"Nazis raus aus den Stadien" ist übrigens eine Kampagne von Babelsberg selbst - nach dem Vorfall vor einem Jahr mit den Cottbuser Fans versuchen Horlitz und sein Verein so, aus dem Hass noch etwas Gutes zu machen.