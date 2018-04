"Wenn wir das Ding verlieren, kann der Trainer einpacken und der Aktive auch." Box-Coach Ulli Wegner war nie ein Mann, der um den heißen Brei herumredet: geradeaus, ehrlich, kantig. Seit nunmehr 15 Jahren trainiert der 76-Jährige seinen Schützling Arthur Abraham. Der gebürtige Armenier lebt seit vielen Jahren in Berlin und ist mit 38 mittlerweile auch schon im gehobenen Box-Alter. Seit zwei Jahren kämpft der einst als "König" gefeierte Abraham fast schon verzweifelt gegen sein Karriereende an. Aber wieso das Ganze? Wieso die Quälerei? Wieso das nächste Comeback, die nächste "letzte Chance"?

"Ich habe alles erreicht, hätte längst aufhören können, doch ich liebe diesen Sport, möchte noch einmal Weltmeister werden - und dann kann ich aufhören", erklärt Abraham. Um eine Chance auf einen letzten WM-Kampf zu bekommen, muss er zunächst am Samstag (20 Uhr) in Offenburg den Dänen Patrick Nielsen schlagen. Dessen Oberkörper ist nicht nur größtenteils tätowiert, der 27-Jährige hat auch nur zwei seiner 31 Kämpfe verloren.

Abrahams Name zieht im Boxsport immer noch, doch die sportlich besten Jahre scheinen hinter ihm zu liegen. Der Ex-Weltmeister, der 46 seiner 52 Profikämpfe gewann, hat auch bereits einen klaren Fahrplan für seine persönliche Zukunft. "Zwei bis drei Kämpfe - nicht mehr lange, dann ist Schluss", gibt Abraham Einblick. Noch vor seinem 40. Geburtstag will er die Boxhandschuhe an den Nagel hängen. Aber das eben am liebsten als Weltmeister.

Die größte aller Fragen wird sein, ob "King Arthur" an Leistungen vergangener Tage anknüpfen kann. Bei seinem bislang letzten Kampf im Juli 2017, verlor er schmachvoll gegen den Briten Chris Eubank junior. In der Wembley-Arena von London konnte er keine einzige Runde für sich entscheiden. Diese krachende Niederlage gab Anlass zum Nachdenken. Abraham, so sagt er selbst, stand damals kurz vor dem Karriere-Ende. Aber so richtig trennen konnte er sich von seinem geliebten Boxsport (noch) nicht - zumindest wollte er seine Laufbahn nicht so abschließen.

Also entschied er sich für die tägliche Schinderei und harte Arbeit. "Wir sind im Boxsport. Es gibt gute und schlechte Zeiten. Aus den schlechten Zeiten muss man lernen und damit umgehen können - und es dann wieder besser machen", berichtet er aus seinem Innenleben. Sein Coach Ulli Wegner geht an den vielleicht letzten Kampf seines Protegés nüchtern ran - wie immer eigentlich.

Die alten Zeiten, die großen Triumphe wie der historische "Blut-Sieg" gegen den Kolumbianer Edison Miranda im Jahre 2006, in dem Abraham mit gebrochenem Kiefer gewann, sind lange Geschichte. Patrick Nielsen ist die Gegenwart. "Wir wollen uns keine Illusionen machen", sagt Wegner, "Niederlagen können wir uns nicht erlauben. Es ist die wirklich letzte Chance für das Duo Wegner und Abraham.



Sendung: rbb aktuell, 28.04.2018, 21:45 Uhr