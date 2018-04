Am 8. April kommt es zum brisanten Duell zwischen dem SV Babelsberg 03 und Energie Cottbus im Potsdamer Karl-Liebknecht-Stadion. Das Punktspiel der Regionalliga Nordost wird ohne Gäste-Fans über die Bühne gehen. Das ging bereits aus einem Urteil des DFB-Bundesgerichts vom 27. Februar hervor, das im Zuge der Skandalpartie beider Mannschaften aus dem April 2017 gefällt wurde. Nach gewalttätigen Auseinandersetzungen und antisemitischen Sprechchören aus dem Cottbuser Fanblock lagen beide Vereine mit und vor der Gerichtsbarkeit im Clinch. Nichtsdestotrotz sind die Widersacher am Mittwoch vor dem Duell in einer gemeinsamen Pressemitteilung noch einmal an die Öffentlichkeit getreten.

"Der SV Babelsberg 03 und der FC Energie Cottbus freuen sich auf ein spannendes, emotionales Fußballspiel am Babelsberger Park. In Folge der Vorkommnisse im April 2017 werden die Gästefans des FC Energie Cottbus ihr Team nach einem Urteil des Nordostdeutschen Fußballverbandes im Karl-Liebknecht-Stadion nicht unterstützen können. Umso mehr appellieren beide Vereine für eine trotz der Rivalität ruhige und faire Begegnung", hieß es.