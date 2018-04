Er ist 71 Jahre alt, wird nie laut, arbeitet zum ersten Mal in seinem Basketballleben im Ausland - und nun offiziell der hervorragendste Coach der Bundesliga. Alba Berlins Alejandro Garcia Reneses, den alle nur "Aíto" nennen, wurde mit großem Abstand zum Trainer des Jahres der laufenden Spielzeit gewählt. Das gab ein Sprecher der Liga am Freitag bekannt. Es ist ein weiteres Highlight einer erstaunlichen Saison.

In der hat Aíto Albas wieder mal neu zusammengezimmerte Mannschaft auf den zweiten Tabellenplatz dirigiert und dabei attraktiven Teambasketball spielen lassen. In dieser Form haben die Berliner realistische Chancen auf die Meisterschaft - im vergangenen Sommer hätte das kaum jemand prognostiziert.

Damals hatte das Berliner Management den Spanier völlig überraschend an die Spree gelotst -einen der erfolgreichsten europäischen Basketballlehrer aller Zeiten. Die BBL-Trophäe vom Freitag wird in seiner Vitrine kaum noch Platz finden, es ist schon seine sechste individuelle Auszeichnung. 2015 wurde er zum "Europcup-Trainer des Jahres" ernannt, zuvor vier Mal in der spanischen Liga (2008, 2006, 1990 und 1976).