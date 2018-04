Alba Berlin sichert sich 14. Sieg in Folge

Basketballer gewinnen in Bonn

In der Tabelle der Basketball-Bundesliga bleibt Alba damit Tabellenzweiter, zwei Punkte hinter Bayern München. Eine Ausgangsposition, die Albas Akeem Vargas motiviert: "Wir wollen Erster werden und hoffen, dass die Bayern sich noch einen Fehltritt leisten."

Alba Berlin bleibt auf Erfolgskurs. Mit dem 84:76-Erfolg bei den Telekom Baskets Bonn gelang dem Team vom Cheftrainer Aito García Reneses bereits der 14. Ligasieg in Folge.

Einmal mehr beeindruckte Alba vor 6.000 Zuschauern mit einem starken Endspurt. Bonn war im Schlussviertel schon auf acht Punkte Vorsprung davongezogen, doch Alba kämpfte sich zurück und versenkte vier Dreipunkte-Würfe nacheinander. Gut zwei Minuten vor Ende brachte Luke Sikma die Berliner mit 73:71 in Führung und auf die Siegerstraße. Bester Berliner Werfer war Joshiko Saibou mit 15 Zählern.

Am kommenden Samstag sind die MHP Riesen Ludwigsburg zu Gast bei Berlin. Tip-Off in der Arena am Ostbahnhof ist um 18 Uhr.

Sendung: Inforadio, 08.04.2018, 18 Uhr