US-Forward zum "MVP" gewählt - Albas Luke Sikma ist der wertvollste Spieler der Bundesliga

28.04.18 | 13:54 Uhr

Er ist in keiner Disziplin überragend - aber Alba Berlins cleverer Anführer Luke Sikma beherrscht so viele kleine Dinge, dass er die Basketball-Bundesliga in dieser Saison dominiert. Deshalb ist der Sohn einer NBA-Legende jetzt als "MVP" geehrt worden.

Alba Berlin rauscht gerade mit erstaunlicher Leichtigkeit durch die Bundesliga, Zweiter sind die Basketballer schon, Meister können sie am Ende dieser Saison tatsächlich werden. Der Erfolg ist ein Triumph der alten Schule: Am Freitag wurde der 71-Jährige Aíto Garcia Reneses als Trainer des Jahres ausgezeichnet - am Samstag folgte sein Anführer Luke Sikma als "MVP", der "Most Valuable Player". Zum wertvollsten Spieler ihrer Liga wählten ihn die Trainer und Kapitäne der 18 Teams sowie ein paar Journalisten. Selten waren sich die Experten so einig. Sikma kam vergangenen Sommer nach Berlin, da war er gerade mit Valencia spanischer Meister geworden. Seine neuen Chefs wollten, dass er Albas jüngstes Team der bisherigen Vereinsgeschichte anführt, mit Kraft und Köpfchen. Dass der 28-Jährige so einschlagen würde, konnten sie nicht erwarten. "Ich bin sehr froh, dass es in dieser Saison so gut für den Klub und auch für mich läuft. Aber ich bin auch nur einer von vielen in diesem Team – und der MVP-Award zeigt vor allem, wie gut und mit wie viel Spaß wir zusammen Basketball spielen", gab Luke Sikma am Samstag artig zu Protokoll. Er habe keine Probleme gehabt, seine Rolle als Vorbild auszufüllen.

Der Anti-Coole

Oft gewinnen die MVP-Trophäe spektakuläre Athleten, die die Fans schon auf den ersten Blick von den Sitzen reißen. Luke Sikma ist nichts davon: Albas Nummer 43 trägt die Shorts auffällig weit oben, der 2,03 Meter große, bleiche Forward kann weder besonders hoch springen, noch verfügt er über einen flinken ersten Schritt. Aber Sikma ist schlau, er durchdringt das Spiel auf eine Weise, die man selten findet. Er sieht Dinge, wenn andere noch im Sekundenschlaf dämmern: Lücken, freie Mitspieler, die in diesem Moment leichteste Möglichkeit zu punkten. Erst am Freitagabend gab der Blonde aus dem verregneten Seattle eine Kostprobe von dem, was ihn von anderen in dieser Liga abhebt: Seine Vielseitigkeit. Beim mühelosen 106:69 gegen Frankfurt gelangen ihm 28 Punkte, sieben Rebounds, zwei Assists und drei Steals - er brauchte dafür nur 21 Minuten. Es war Albas 18. Sieg in Folge. Im Publikum saß ein riesiger Mann mit Brille und kariertem Hemd, er lächelte gütig und klatschte. Jack Sikma ist nochmal acht Zentimeter größer als sein Sohn. "Ich bin sehr stolz auf ihn", sagte der 62-Jährige. Der ehemalige NBA-All-Star der Seattle Supersonics (1977-1986) hat seinem Jungen vieles beigebracht, und deshalb ist es kein Zufall, dass Luke Sikmas Stil so hinreißend "Old School" ist. Bewegen ohne Ball, Rebounding, Pässe, Korbleger, Sprungwürfe - blitzsaubere Grundlagen, alles wie aus dem Lehrbuch.

Von der zweiten spanischen Liga nach oben geackert

In seiner Jugend war Sikma ein Spätzünder, innerhalb von zwei Jahren wuchs er um 14 Zentimeter - das hat dazu beigetragen, dass er heute auf dem Basketballfeld die Perspektive eines Spielmachers hat. Gleichzeitig sieht man ihm die kantige Statur des ehemaligen Footballspielers an. Mit dem Traum von der NBA wurde es nichts, nach dem College begann Sikma seine Profikarriere in der zweiten spanischen Liga. Von dort kämpfte er sich beharrlich nach oben. Sikma ist ein netter Kerl, der gerne lacht und Blödsinn quatscht - aber man sollte nicht den Fehler machen, ihm dumm zu kommen. Der heutige Alba-Coach Aíto erkannte den Wert dieses Traditionalisten schon vor einigen Jahren, als er ihn eine Saison lang bei Gran Canaria trainierte. Der folgte seinem Mentor dann nach Berlin.

"Er ist ein 'Multi-Level-Player'"

Dort ist Luke Sikma fast jeden Abend problemlos in der Lage, so viele Punkte zu machen wie am Freitag gegen Frankfurt. Aber er will nicht, weil das keinen Sinn ergäbe. Denn Sikma tut nur immer genau das, was es für einen Sieg braucht. "Er ist ein 'Multi-Level-Player', der seinem Team auf vielen Ebenen hilft und seine Mitspieler besser macht", hat Berlins Sportdirektor Himar Ojeda über ihn gesagt. Manchmal langt er mehr unter den Brettern hin und verteidigt für drei. Manchmal macht er das Feld weit, schafft Platz und versenkt dazu noch ein paar Dreier. Er scheint seinen Gegnern fast immer zwei Gedanken voraus zu sein - den meisten Zuschauern auch. Mit dieser Einstellung hievt Sikma Alba Berlin auf ein viel höheres Level. Der wertvollste Spieler eben.