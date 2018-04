Zwei Tage nach dem berrauschenden 125:72-Sieg in Tübingen ließen es die Albatrosse beim Auswärtsspiel in Braunschweig am Sonntagnachmittag zunächst ruhig angehen. Die Gastgeber führten schnell mit 12:4 und auch nach dem ersten Viertel lagen die Löwen in Front.

Bei Alba war nur Luke Sikma von Beginn an in Spiellaune. Der US-Amerikaner wurde mit 25 Punkten auch bester Werfer. Zur Pause lagen die Berliner noch mit 27:33 zurück.

Unter den Augen von NBA-Star Dennis Schröder, der seine Braunschweiger Heimat besuchte, drehte Alba nach der Pause auf: 29 Punkte gelangen allein im dritten Abschnitt, der 17. Sieg in Serie war trotz des schleppenden Beginns perfekt.

Nach diesem 72:62-Erfolg ist Alba der zweite Tabellenplatz der Hauptrunde nicht mehr zu nehmen. Drei Spiele stehen noch an, bevor Anfang Mai die Playoffs beginnen.