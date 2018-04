Bild: imago/ZUMA press

Berliner Basketballer steht im Finale um die US-Uni-Meisterschaft - März-Wahnsinn geht für Wagner im April weiter

01.04.18 | 14:48

"Ich bin nicht zum Verlieren hierher gekommen", hatte Moritz Wagner vor dem Final-Four Turnier um die US-College-Meisterschaft gesagt. Und die "March Madness", der "März-Wahnsinn", wie sie die Jagd auf den Uni-Titel hier liebevoll nennen, ist für Wagner tatsächlich noch nicht vorbei. Mit seinen Michigan Wolverines besiegte er im Halbfinale in der Nacht zum Sonntag das Überraschungsteam der Saison, Loyola Chicago, mit 69:57. In der Nacht auf Dienstag, 3.20 Uhr deutscher Zeit, wird Michigan nun das Endspiel gegen Villanova bestreiten. Mit Moritz Wagner als ihrem Anführer - denn im Halbfinale trug er sein Team als Topscorer, mit 24 Punkten. Begriffe wie Überraschungsteam wollte der ehemalige Alba-Profi für seine Gegner aus Chicago aber lieber nicht benutzen: "Das klingt so, als hätten die es nicht verdient hier zu stehen. Die sind aber ein richtig gutes Team". Das bewies Loyola auch und so war es bis zur Halbzeit ein sehr punktearmes Spiel. Mit einem 22:29 Rückstand ging es für Wagner und sein Team in die Halbzeitpause, für eine Mannschaft, die nicht zum Verlieren gekommen war, eher ungünstig.



Voller Einsatz: Moritz Wagner landet auf den Reportertischen. | Bild: imago/ZUMA press

Wagner mit Double-Double und einer Ansage fürs Finale

"Das schöne an diesem Team ist: Wenn es nicht läuft, dann können wir darüber reden, uns kurz streiten und im nächsten Moment ist es vergessen", sagte der 2,11 Meter große Berliner später über die Kabinenatmosphäre. Ganz vergessen war die schwache erste Hälfte dann knapp sieben Minuten vor dem Ende der Partie: Wagner hatte den Ball am Rand der Zone bekommen, war entspannt hinaus zur Dreierlinie geschlendert. Von ganz weit draußen warf er ihn dank seines Größenvorteils einfach über seinen Gegenspieler hinweg, zum 47:47. Eine Kunst, wie sie ein anderer bleicher deutscher Riese einst in der NBA perfektionierte. "Ich seh Dich", gratulierte Dirk Nowitzki Wagner nach dem Sieg via Twitter. "Moe", wie sie den Einpeitscher mit dem Mundschutz bei den Wolverines nur nennen, grabschte sich 15 Rebounds. Weil ihm auch noch 24 Punkte gelangen schaffte er das, was Basketballer als "Double-Double" kennen - zweistellige Werte in zwei der wichtigen Kategorien (Punkte, Rebounds, Assists).

Video: Moritz Wagners Highlights gegen Loyola Chicago