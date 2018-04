Bild: imago/Contrast

Basketball: Sikma glänz bei Alba-Sieg - Eine perfekte Show für den Vater

27.04.18 | 22:54 Uhr

Alba Berlin siegt weiter in der Basketball-Bundesliga. Gegen Frankfurt spielte die beste Offensive der Liga phasenweise spektakulär. Das lag wieder einmal auch an Luke Sikma - und der war am Freitagabend besonders motiviert.

Alba Berlin spielt sich in der Basketball-Bundesliga weiter munter in Play-Off-Laune. Gegen die Frankfurt Skyliners gewann Alba am Freitagabend mit spektakulärem Basketball hoch mit 106:69. Es ist der 18. Sieg in Folge für die Berliner. "Man of the match" war Luke Sikma, denn der wollte vor allem einem eine besondere Show bieten.



Papa was gezeigt: Luke (links) neben seinem Vater Jack Sikma. | Bild: imago/Camera 4

Luke Sikma macht seinen Vater stolz

Da stand er und wartete, Jack Sikma - 62 Jahre alt, kariertes Hemd - und grinste. Er, die ehemalige NBA-Größe wartete auf seinen Sohn, den derzeit wahrscheinlich besten Spieler der deutschen BBL. Luke hatte ein bisschen was zu tun nach diesem Spiel, schließlich wollten ihm einige auf die breiten Schultern klopfen. Als er endlich ankam bei seinem Vater, gab es noch einen Schulterklopfer, aber nicht für den jungen Luke, sondern vom jungen an den alten.

"Toll, dass er hier ist, so oft ist er ja nicht da, schön, dass ich ihm da was zeigen konnte", sagte Luke Sikma ins Mikrofon bei Telekom Sport. "Was zeigen" war dann aber selbst für den großen NBA-Maßstab seines Vaters eine kleine Untertreibung, denn Luke Sikma hatte mal wieder so ziemlich alles gezeigt, was ihn ausmacht. Bester Werfer des Abends (28 Punkte, 82 Prozent davon aus dem Feld), die meisten Rebounds (sieben) und noch ein paar Assists und Steals obendrauf - Luke Sikma überall. "Ich bin sehr stolz auf ihn", sagte Vater Jack. Ein verbaler Schulterklopfer, na bitte!

Und der renommierte Ex-NBA Spieler beschrieb, was Alba, das Team um seinen Sohn, derzeit so stark macht: "Sie bewegen den Ball gut, haben eine starke Defensive, spielen sich in gute Wurfpositionen."



Alba zerlegt Frankfurt und macht Lust auf die Playoffs

Vor den Augen von Sikma-Senior und dem noch aktiven NBA-Spieler Dennis Schröder zeigte Alba diese Qualitäten diesmal auch gleich von Beginn an. Und dann wird es sehr deutlich, wieso sich die Mannschaft unter dem frisch gebackenen Trainer des Jahres, Aito Garcia Reneses, zum fast gleichwertigen Titelfavoriten neben den Münchner Bayern entwickelt hat. Frankfurt, als Tabellenachter theoretisch noch ein möglicher Erstrunden-Play-off-Gegner von Alba, konnte kein einziges Mal in Führung gehen. Genau einmal, beim 2:2 in der Anfangsphase, stand es Unentschieden. Spätestens mit einem 18:0 Lauf der Berliner im zweiten Viertel war die Partie entschieden, mit 61:34 ging es in die Halbzeit. Alba zeigte spektakulären und phasenweise atemberaubend präzisen Angriffsbasketball, die Wurfquote lag zwischenzeitlich über 70 Prozent. "Ich bin sehr zufrieden", sagte deshalb auch Trainer Reneses, wies aber darauf hin, dass Frankfurt "einen Gang zurückgeschaltet" hatte, als das Spiel entschieden war. In der Schlussphase durfte sogar noch der erst 16-jährige Frank Wagner, Bruder des nun berühmten College Spielers Moritz Wagner, seine ersten Minuten und Punkte (zwei) in der Basketball Bundesliga sammeln. Er ist damit der jüngste Alba-Spieler mit Profiminuten in der Geschichte.

Mit Vollgas in die Play-Offs

Mit dem erneut hohen Sieg hat Alba Berlin zwei Spieltage vor Schluss weiterhin die Chance auf Tabellenplatz eins in der Hauptrundentabelle. Dafür müssten die Albatrosse die verbleibenden Partien gegen Gießen (auswärts) und Ulm (in Berlin) gewinnen und auf eine Niederlage der Bayern hoffen. Die Berliner könnten in ihrer derzeitigen Form aber auch als Zweiter optimistisch in die Playoffs gehen, immerhin haben sie die beste Offensive der Liga. Einen großen Anteil daran hat erwiesenermaßen Luke Sikma - und dafür kriegt er sicherlich vom Vater auch noch einen echten Schulterklopfer. Sendung: rbb aktuell 22.45, 27.04.2018