Es wird ein ganz besonderes Flair sein am Freitag, wenn der Meistercoach in München seinen Ex-Klub aus Berlin empfängt. Jacksons Mannschaft ist der Titelverteidiger. Er möchte mit München in diesem Jahr das Triple in der Meisterschaft holen, so wie er es einst mit den Eisbären geschafft hat (2011-2013). Auch die Berliner feiern ein Jubiläum: Zum zehnten Mal kämpfen sie um die nationale Krone.

Seit mittlerweile 13 Jahren ist Don Jackson in Deutschland. 2005 begann er als Assistent von Pierre Pagé bei den Eisbären Berlin. In der damaligen Saison war der US-Amerikaner für das Training der Defensive zuständig, und das Duo harmonierte prächtig. Die beiden Eishockey-Legenden sicherten dem Klub aus Hohenschönhausen die erste Deutsche Meisterschaft: Das war Jacksons erster großer Schritt auf seiner erfolgreichen DEL-Karriereleiter.