Sie feuern an und sie rufen rein: Eltern sind die treuesten Fans ihrer Kinder. Doch das setzt die Nachwuchskicker unter Druck. Und einige Spiele werden wegen aggressiver Eltern sogar abgebrochen. Beim Berliner Fußballverband gehen sie das Problem an.

Der Berliner Fußball-Verband machte im Oktober 2017 mit der Video-Kampagne "No to aggressive parents" auf das Problem im Jugendfußball aufmerksam. Nun gibt es ein Nachfolge-Video mit Nachwuchskickern von Empor Berlin. Der Tenor spricht den Kindern aus dem Herzen: "Ruhe bitte, am Rand."

"Ich möchte nicht, dass jemand angeschrien wird, wenn er einen Fehler macht", sagt ein elfjähriger Fußballer von Empor Berlin. Leider gehört es aber schon im Nachwuchsbereich mit dazu, dass Eltern sich am Spielfeldrand im Ton vergreifen. Sie wollen vermeintlich nur Gutes, aber ihre Unterstützung von außen mündet oft in verbale Entgleisungen.

Viele Eltern wollen aus ihrem Spross einen zukünftigen Fußballstar machen: Aus dem kleinen Patrick soll der nächste Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi werden. Angetrieben von diesen Visionen hat dann oft der Gegenspieler - oder auch der Schiedsrichter - Schuld, wenn der eigene Nachwuchs nicht zum Zuge kommt. Da hallt es schon mal "Hau ihn um!" oder "Du blinde Sau" über den Platz.

Gerd Liesegang, zuständig für die Gewalt-Prävention beim Berliner Fußball-Verband (BFV), zeigt wenig Verständnis für das Verhalten der Erziehungsberechtigten: "Bei den Eltern sind sich viele nicht darüber bewusst, welche Tragweite das hat." Der BFV nimmt sich des Themas der aggressiven Eltern am Spielfeldrand schon länger an. Deshalb gebe es die Eltern-Fan-Zonen, die nicht mehr direkt am Spielfeldrand, sondern in zehn bis 15 Metern Entfernung stehen sollen, sagte Liesegang dem rbb.

Des Weiteren gibt es auch Banner, die sich an Eltern richten und auf denen anständiges Benehmen eingefordert wird.