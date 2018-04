Bild: imago/Sportfoto Zink

Union Berlin: Niederlage bei Greuther Fürth - Angekommen im Abstiegskampf

01.04.18 | 18:48 Uhr

Es wird ernst für Union Berlin: Am Ostersonntag musste der Fußball-Zweitligist bereits seine zehnte Saison-Niederlage einstecken. Bei Greuther Fürth verloren die Berliner mit 1:2. Ein Gegner, der in der Hinrunde noch weit entfernt schien. Von Simon Wenzel



Am 6. Dezember 2017 war es kalt, etwa fünf Grad. Hin und wieder regnete es. Es war André Hofschneiders erster Trainingstag als Nachfolger von Jens Keller an der Alten Försterei, Union Berlin stand auf Platz vier. Die SpVgg Greuther Fürth stand an jenem 6. Dezember auf dem vorletzten Tabellenplatz, vermutlich war auch da das Wetter schlecht. Zwölf Punkte trennten die beiden Teams.

Stimmen André Hofschneider: "Die Situation hat sich für uns natürlich von Spiel zu Spiel nicht verbessert, wenn man nicht gewinnt, aber uns war vorher der Ernst der Lage auch schon bewusst." Felix Kroos: "Jede Woche der selbe Mist. Ich denke, wir haben wieder genug Chancen gehabt, das Spiel zu gewinnen oder Unentschieden zu spielen."

Am Ostersonntag um 13.50 Uhr war es auch kalt in Fürth, sieben Grad etwa. Es regnete, auch ein bisschen Hagel war dabei. Andre Hofschneider saß auf der Bank und guckte ziemlich verloren. Union Berlin war soeben in der Live-Tabelle auf Platz zwölf abgerutscht. Greuther Fürth hatte getroffen. Union Berlin und Greuther Fürth waren in diesem Moment zum ersten Mal in dieser Saison punktgleich, die Köpenicker endgültig angekommen im Abstiegskampf.

Mutige Entscheidungen: Busk im Tor, Maloney davor

Das Problem in der ersten Halbzeit: Die Spieler von Union Berlin schienen es nicht zu wissen. Auch wenn das Wetter zum Kuscheln eingeladen hätte, ließen sie ihren Gegenspielern immer wieder höflich Platz zum spielen. Beim Fürther Führungstor verschlief Petersen den entscheidenden Schritt seines Gegenspielers Roberto Hilbert, der nach einer Ecke per Kopf traf.

Hofschneider hatte etwas überraschend auf Busk statt Mesenhöler im Tor gesetzt, der junge Lennard Maloney kam in der Abwehr als einer von drei Innenverteidigern zu seinem Debüt und durfte in der Anfangsphase einige Male an seinem Gegenspieler Khaled Narey bewundern, wie schnell es in der zweiten Liga laufen kann. Bis kurz vor der Halbzeit wirkte die Mannschaft von Andre Hofschneider geschockt, dann hatte Daube die große Chance zum Ausgleich, nach einem Toni-Kroos-Pass von Felix Kroos.

Nicht die feine Art: Der hämische Fürther Jubel übers Siegtor

Mit viel Pech in den Tabellenkeller

Ob diese Chance vor dem Wechsel das Hallo-Wach-Signal für die Berliner war, oder André Hofschneider seiner Mannschaft in der Halbzeit die Tabelle vorgelesen hat, ist nicht bekannt. Nach dem Seitenwechsel, soviel ist bekannt, war Union besser. Schon fünf Minuten nach Wiederanpfiff glich Marvin Friedrich per Kopf aus, psychologisch ein guter Zeitpunkt, wie man so oft sagt. Psychologisch weniger gut dürften sich die zahlreichen vergebenen Chancen auswirken, die dafür sorgten, dass die überlegenen Berliner ohne Punkte aus dem Süden heimfahren. "Das war sicher kein schlechtes Auswärtsspiel von uns, umso bitterer, wenn du am Ende mit null Punkten nach Hause fährst", resümierte Hofschneider nach dem Spiel. Erst retteten Friedrich und Leistner ihrem Innenverteidiger-Naturell entsprechend im Duett knapp vor der Fürther Torlinie, dann scheiterte Philipp Hosiner aus Zentimeter-Distanz und kam kurz vor Schluss auch noch um genau so viel zu spät.

Greuther Fürth schaffte es zwei Mal nennenswert vors Tor von Jakob Busk: Einmal ballerte Maximilian Wittek einen Freistoß knapp über und neben den Kasten, beim zweiten Mal schossen die Gastgeber das Führungstor. Am Ende einer Fürther Kombination von links außen stand Reese mitten im Strafraum von Union frei. Sein Schuß landete am Pfosten, sprang von da Grischa Prömel auf den Fuß, und der traf aus sehr kurzer Distanz besser als Hosiner und Co. auf der anderen Seite.

So steht Union seit 15.23 Uhr, kurz nach Abpfiff, auf Platz elf der Tabelle - punktgleich mit Greuther Fürth und zwei Punkte vor Heidenheim auf dem Relegationsplatz. Die letzten Minuten der Auswärtsreise verbrachten die Spieler deshalb im Fanblock - die Fans hatten Redebedarf. Am kommenden Sonntag (13.30 Uhr) spielen die Köpenicker an der Alten Försterei gegen den Tabellen-Neunten Duisburg.

Sendung: Inforadio, 01.04.2018, 16.00 Uhr