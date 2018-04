Bild: imago/BEAUTIFUL SPORTS

rbb-Datenrecherche | 2009-2017 - So gut sind die Berliner Profi-Teams

24.04.18 | 08:59 Uhr

In keiner anderen deutschen Stadt gibt es so viele Profi-Sportmannschaften wie in Berlin. Wie schlagen sich die Mannschaften? Wir haben das Abschneiden der letzten Jahre untersucht und einen Durchschnittswert, den "Berlin Score", ermittelt. Von Philipp Büchner



Berlins Profi-Vereine begeistern ihre Fans: Die BR Volleys feiern regelmäßig die Deutsche Volleyball-Meisterschaft, Alba ist Stammgast in den Playoffs um die Deutsche Meisterschaft und Hertha qualifizierte sich für die Europa League. Aber: Wie gut sind die Teams der Hauptstadt wirklich? Wir haben ihr Abschneiden untersucht.

Die vergangenen neun Jahre liegen der Analyse zugrunde, sechs Vereine wurden und werden in der aktuellen Saison noch beobachtet: Hertha BSC (in der rbb|24-Fieberkurve in mittelblau dargestellt), der 1. FC Union (rot), die BR Volleys (orange), Alba Berlin (gelb), die Eisbären Berlin (dunkelblau) und die Füchse Berlin (grün). Entscheidend für die Wertung ist der Tabellenplatz bei Saisonende. Das Jahr 2009, in dem der 1. FC Union in der 3. Liga spielte und die Jahre 2011 und 2013, in denen Hertha BSC in der 2. Liga spielte, werden mit dem 18. Tabellenplatz gewertet. Die Stände der aktuellen Saison 2017/18 sind noch nicht enthalten, werden aber nach und nach von uns eingefügt.

Der "Berlin Score": Tiefpunkt 2010, Aufwärtstrend seit 2015

Aus den Platzierungen aller sechs Mannschaften ergibt sich für jedes Jahr ein Durchschnittswert, der "Berlin Score". Dieser ist als violett gestrichelte Linie dargestellt. 2010 stellt den Tiefpunkt des analysierten Zeitraums dar: Hertha stieg als Tabellenletzter aus der Bundesliga ab, Union wurde nur Zwölfter und auch die Eisbären schwächelten. Für den Anstieg des "Berlin Score" in den Folgejahren sorgten die "kleineren" Sportarten: die Volleyballer der BR Volleys, Alba Berlin im Basketball und die Handball-Füchse feierten große Erfolge, seit 2015 geht es auch bei den Fußballern in Charlottenburg und Köpenick stetig aufwärts. Der "Berlin Score" von 3,8 im vergangenen Sommer ist der bislang höchste, kein Wunder: Hertha qualifizierte sich zum ersten Mal seit 2009 für die Europa League, den Volleys gelang die Titelverteidigung und Union verpasste den Aufstieg in die Bundesliga nur knapp.



Wohin geht es in dieser Saison?

Noch können die Berliner Clubs den Score von vor einem Jahr knacken: Die Eisbären stehen im Endspiel um die Deutsche Meisterschaft und haben damit schon jetzt ein besseres Ergebnis, als im vergangenen Jahr sicher. Für Hertha ist Platz sechs immernoch möglich und auch die Füchse und die BR Volleys sind wieder in der Spitze ihrer Ligen vertreten. Alba Berlin, im vergangenen Jahr nur Fünfter, könnte einige Schritte nach vorne machen: kurz vor den Playoffs in der Basketball-Bundesliga präsentiert sich das Team derzeit in Topform. Einzig Union enttäuschte im Vergleich zum Vorjahr und wird Platz vier kaum noch erreichen. Die kommenden Wochen werden also spannend: Können die Berliner Clubs einen neuen Highscore aufstellen?