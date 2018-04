So nah waren die Eisbären ihrem achten Titel noch nie, doch zuletzt fehlte das Glück und vielleicht auch die Kraft: Im Playoff-Finale gegen Red Bull München verlor der Rekordmeister das siebente und entscheidende Spiel am Donnerstagabend auswärts mit 3:6.

Einen 1:3-Rückstand im Finale aufholen: Das hatte in der Geschichte der DEL noch nie eine Mannschaft geschafft. Doch am Dienstag bezwangen die Eisbären bezwingen Red Bull München in eigener Halle klar mit 5:3.

Berlin kam nach einem 1:3-Rückstand in der "Best-of-seven"-Serie mit zwei Siegen in Folge zurück - mit viel Selbstvertrauen waren die Eisbären dementsprechend nach München gereist. Und die Berliner begannen engagiert: James Sheppard scheiterte in der fünften Minute an Aus den Birken mit der Rückhand. Der EHC-Goalie zeigte seine ganze Erfahrung - mit 73 Playoff-Spielen ist er Rekordhalter in der DEL.

Die Eisbären ließen den Puck zu Beginn ansehnlich laufen, und in der elften Minute war Micki DuPont auf der linken Seite ganz frei. Der Berliner zog ab und traf den Puck nicht richtig – mit einer ungewöhnlichen Flugkurve rauschte die Scheibe ins Tor - Aus den Birken war machtlos. Die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten. Keine zwei Minuten später legte Matsumoto quer; Konrad Abeltshauser hielt aus der Distanz einfach mal drauf und erzielte den Ausgleich.