Viertes Heim-Unentschieden in Folge

Der 1. FC Union Berlin kann zu Hause nicht mehr gewinnen: Nach dem 1:1 (0:0)-Unentschieden gegen den 1. FC Heidenheim am Samstag machen die Köpenicker lediglich einen kleinen Schritt in Richtung Klassenerhalt in der 2. Bundesliga.

„Gib niemals auf und glaub an dich“ stand auf den roten T-Shirts, die Union Berlin vor der Partie gegen Heidenheim an seine Fans verteilte. Und diese Devise gaben die Unioner nicht ohne Grund aus. Auch nach dem Auswärtssieg beim FC St. Pauli am vergangenen Wochenende befinden sich die Berliner noch immer mitten im Abstiegskampf.