Ex-Weltmeister Arthur Abraham hat den dänischen Profiboxer Patrick Nielsen in einem Kampf um eine WM-Qualifikation mit 2:1-Richterstimmen nach Punkten geschlagen. Der 38 Jahre alte Supermittelgewichtler hatte am Samstag in der Baden-Arena von Offenburg große Mühe gegen den elf Jahre jüngeren Dänen, den ein Punktrichter mit 114:113 vorne sah. Die übrigen beiden Referees stimmten jeweils 116:111 für Abraham.

Der Berliner fand schlecht in den Kampf, spielte im Laufe der zwölf Runden gegen den volltätowierten Rechtsausleger aber mehr und mehr seine Erfahrung aus. Abraham traf zwar weniger, aber härter. In der zehnten Runde wurde Nielsen angezählt.

Abraham feierte den 47. Sieg im 53. Kampf. Zum Karriereende könnte ihm noch einmal ein WM-Kampf gegen seinen ehemaligen Bezwinger Gilberto Ramirez aus Mexiko oder seinen Stall-Kollegen Tyron Zeuge winken.