Am Samstagabend wird das Estrel-Hotel in Berlin-Neukölln wieder zur Box-Bühne. Die Schwergewichtler Agit Kabayel und Tom Schwarz wollen ihre Titel verteidigen. Der rbb überträgt die Veranstaltung ab 22.50 Uhr live.

Am Samstag will der gebürtige Leverkusener Agit Kabayel gegen den Serben Miljan Rovcanin seinen Titel als Europameister verteidigen. Der 25-Jährige, der erst im November in Monte Carlo gegen Dereck Chisora gewonnen hat, möchte seinen unbekannten Herausforderer nicht unterschätzen und hält sich auch mit Prognosen zurück. "Ich bin gut vorbereitet und hoffe, dass es ein guter Kampf wird", sagt Kabayel.

Darauf hofft auch sein Manager Uli Steinforth. Der Veranstalter des Box-Abends erwartet etwa 3.500 Zuschauer in Berlin und hofft, dass sich die Kämpfe in die Reihe der legendären Duelle in Berlin einreihen. "Damals waren die großen Kämpfe und jetzt finden sie wieder im Estrel statt. Das freut mich riesig", so Steinforth.