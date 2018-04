In den bislang fünf Saison-Duellen mit den BR Volleys, hat sich der Gegner aus Friedrichshafen ein kleines, aber durchaus aussagekräftiges Wörtchen erarbeitet. Aus dem Gegner Friedrichshafen wurde im Verlaufe der Spielzeit der Angstgegner Friedrichshafen. Fünf, zum Teil deutliche und schmerzhafte Niederlagen setzte es für die Hauptstädter gegen den jahrelangen Lieblingsfeind. "Letztes Jahr war es eine ähnliche Situation", schöpft Kapitän Robert Kromm Hoffnung. "Friedrichshafen hat die gesamte Saison dominiert, aber am Ende Nerven gezeigt." Die Volleys sicherten sich letztendlich die Meisterschaft.

Es ist ganz leise in der Trainingshalle der BR Volleys in Berlin-Charlottenburg. Die Spieler des amtierenden Deutschen Meisters stehen im Kreis, keiner sagt ein Wort. Plötzlich erklingt eine einzelne, kräftige Stimme: "Who are we?", schallt es durch die leere Halle. "Champions", antwortet der Kreis inbrünstig. Wer sind wir? Meister! Das Training der Berliner Volleyballer vor der ersten Finalpartie gegen den Erzrivalen aus Friedrichshafen (Donnerstag, 20 Uhr) soll die Richtung vorgeben. "Ich wurde geholt, um den Titel zu gewinnen", bestätigt Trainer Stelian Moculescu. "Doch, es wird sehr schwer", ergänzt er schnell. Und da hat der 67-Jährige recht.

Das Besondere im Sport ist ja bekanntermaßen, dass alles möglich ist - ganz egal, wie klar die Vorzeichen im Vorfeld zu sein scheinen. "Es zählt in den nächsten beiden Wochen die bessere Form", bestätigt Robert Kromm. "Es zählt auch die mentale Stärke. Und ich vertraue der Mannschaft, die das in den letzten Jahren bereits bewiesen hat." Vertrauen ist schön, Kontrolle ist besser. Das wird sich zumindest Coach Stelian Moculescu denken. Für den ehemaligen Erfolgstrainer des Finalgegners (holte 27 Titel mit Friedrichshafen), wird es keine Paarung wie jede andere.

Als feststand, dass die zwei besten Mannschaften Deutschlands das Finale bestreiten würden, fiel wahrscheinlich kein Experte vom Hocker. Seit nunmehr sechs Jahren zanken sich die Giganten des deutschen Volleyballs in der Schlussrunde um den Titel. Fünfmal hievten im Anschluss an die Duelle die Hauptstädter die Trophäe Richtung Berliner Nachthimmel. Der wohl größte Unterschied zu den vergangenen Jahren ist die klare Rollenverteilung. Die Volleys gehen als Außenseiter in die best-of-five-Serie, ein Sieg über die Dominatoren vom Bodensee wäre eine dicke Überraschung.



Nach einer turbulenten Saison mit frühem Pokal- und Champions-League-Aus haben die Berliner mit dem Finaleinzug schon ein wichtiges Etappenziel erreicht. Jetzt gilt es, dem übermächtig wirkenden Rivalen Paroli zu bieten. Dabei treffen zwei verschiedene Volleyball-Philosophien aufeinander.



Die großen kräftigen Berliner haben Probleme mit dem schnellen athletischen Volleyball der Friedrichshafener. "Wir fangen erstmal mit dem ersten Spiel an und dann schauen wir weiter", sagt Trainer Moculescu und schmunzelt. Die BR Volleys haben nichts zu verlieren. Das ist vielleicht ihr größter Trumpf im Duell mit den Erzrivalen. Und wer weiß, vielleicht stehen sie nach der Serie wieder alle gemeinsam im Kreis und schreien: "Who are we? Champions!"





