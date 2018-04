Bild: imago/Matthias Koch

Entscheidungs-Match gegen Lüneburg - Alles-oder-nichts-Spiel für die BR Volleys

07.04.18 | 13:11 Uhr

Rettung oder völliges Desaster: Die Saison der BR Volleys hängt entscheidend von der dritten Playoff-Viertelfinal-Partie gegen Lüneburg ab. Während das erste Spiel daheim klar gewonnen wurde, ging das zweite auswärts verloren. Jetzt setzen die Berliner auf den Heimvorteil.



"Do or die", "alles oder nichts", "verlieren verboten": Zur dritten Playoff-Viertelfinal-Partie der BR Volleys gegen die SVG Lüneburg am Sonntag (16 Uhr) in der Max-Schmeling-Halle passen einige durchaus dramatische Überschriften. 1:1 steht es in der "best of three"-Serie, das letzte Duell wird also eine Entscheidung bringen. "Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, ich bin so entspannt wie im Spa-Bereich", gibt Volleys-Manager Kaweh Niroomand zu. "Für uns steht viel auf dem Spiel." Damit hat der 66-Jährige, der seit 1991 im Verein ist, natürlich recht. Der amtierende deutsche Meister hat bislang eine holprige Saison hinter sich - und das ist eigentlich noch ein Euphemismus. Aus dem Pokal und der Champions League verabschiedete man sich frühzeitig, im Februar entließ man Trainer Luke Reynolds. Positiv formuliert könnte man jetzt sagen, dass die Berliner nichts mehr von der Titelverteidigung ablenken kann. "Die Mannschaft hat die Woche im Trainingslager in Kienbaum verbracht", erzählt Niroomand, "damit wollten wir genau das erreichen: Die Fokussierung auf die Meisterschaft sollte richtig gelebt werden." Das Minimalziel, das Erreichen des Finales um den deutschen Volleyball-Titel, bleibt nunmehr die einzige Chance, eine verkorkste Spielzeit noch zu retten.



Die Heimstärke ist das Ass im Ärmel

Ein Blick auf die Match-Historie zwischen Volleys und den Lüneburgern fördert ein paar interessante Aspekte zu Tage. Die letzte Partie des geschassten australischen Ex-Coaches Reynolds war eine 0:3-Auswärtsniederlage in Lüneburg. Von den letzten zehn Aufeinandertreffen gingen neun (!) Siege an das Heimteam. Die bisherigen beiden Partien in dieser Viertelfinalserie sind ein Abbild dieser Statistik. In der heimischen Max-Schmeling-Halle gewannen die Berliner Spiel Nummer eins glatt mit 3:0. In Hamburg, wo die Lüneburger aufgrund zu kleiner Heim-Halle ihre Heimspiele austragen, verlor man mit 1:3. Der Vorteil, vor eigenem Publikum das Halbfinale klarmachen zu können, soll das Ass im Ärmel der Hauptstädter werden. Insgesamt gäbe es, was Reichweite und Etablierung der Volleys-Marke angehe, Fortschritte zu vermelden: Die Zuschauerzahlen, so Niroomand, seien sogar besser als in der vergangenen Meister-Saison. Dass man auch sportlich wieder in die Spur findet, dabei soll Trainer-Fuchs und Titelsammler Stelian Moculescu helfen. "Seitdem der neue Coach das Amt übernommen hat, sind wir auf einem guten Weg. Moculescu kann uns mit seiner Expertise und Erfahrung weiterbringen", konstatiert Niroomand. "Ich habe einen deutlich positiven Trend wahrgenommen. Dabei klammere ich die Niederlage gegen Lüneburg einmal aus." An die Erfolgserlebnisse anzuknüpfen, darum muss es gegen Lüneburg gehen.



Lüneburg zeigte Schwächen deutlich auf

Erst im Jahr 2014 stiegen die Lüneburger in die Volleyball-Bundesliga auf, nichtsdestotrotz zeigten die Siebtplatzierten der Hauptrunde in der zweiten Playoff-Partie klar die Schwächen der Volleys auf. Die Berliner Verteidigung wirkte phasenweise stark verunsichert, Unkonzentriertheiten in der Ball- Annahme und Verarbeitung kosteten einige wichtige Punkte. Auch im Angriff stotterte es gewaltig. Zuhause soll alles wieder besser werden. Und natürlich sollen die Niedersachsen nur eine Zwischenhürde auf dem Weg ins Finale sein. In einem solchen würde mit hoher Wahrscheinlichkeit der Lieblingsfeind und Dominator dieser Saison, der VfB Friedrichshafen warten. "Als guter Sportsmann gehört es dazu anzuerkennen, dass Friedrichshafen zurzeit einen überragenden Volleyball spielt", sagt Niroomand ehrlich. "Es wird im Endspiel auf die Psyche ankommen", erzählt er weiter. "Aber erstmal müssen wir soweit kommen", relativiert er schnell. Gegen Lüneburg kann am Samstag ein nächster wichtiger Schritt gemacht werden.

