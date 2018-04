imago/Bernd König Video: rbb aktuell | 17.04.2018 | Andreas Witte | Bild: imago/Bernd König

Volleys-Zuspieler Pierre Pujol - "Einer der besten Zuspieler der Welt"

18.04.18 | 11:33 Uhr

Er ist der Mann für die überraschenden Aktionen bei den BR Volleys: Der Franzose Pierre Pujol bringt auf und neben dem Parkett gute Laune nach Berlin. Am Mittwochabend will er mit den Volleys ins Finale einziehen und dann Meister werden. Von Lukas Grybowski

"Ich fühle mich sehr gut. Das sind genau die Spiele, auf die wir gewartet haben", sagt BR-Volleys Pierre Pujol. Er blickt optimistisch auf das zweite Halbfinalspiel am Mittwoch gegen die Volleys Rhein-Main. "Ich denke, dass wir erneut Meister werden können, deswegen bin ich hier. Wir haben jetzt noch vier Wochen vor uns. Wir müssen jeden Tag hart arbeiten und selbstbewusst sein und dann denke ich, dass wir es schaffen können." Pierre Pujol weiß, wie man Titel gewinnt. 2011 holte er mit Sisley Treviso den CEV-Pokal und 2015 wurde der Südfranzose mit der Nationalmannschaft Europameister. Mehr als 200 Länderspiele hat Pierre Pujol bereits bestritten und nun will er natürlich auch die Meisterschaft in der Volleyball-Bundesliga.

Überraschende Verpflichtung

Nach einem eher holprigen Saisonstart hatten die Berliner im November 2017 die Verpflichtung Pujols bekanntgegeben. Für viele kam das überraschend, denn Pujol hatte damals mit einer hartnäckigen Rückenverletzung zu kämpfen. Ohne ein Spiel für seinen italienischen Ex-Club Cucine Lube Civitanova absolviert zu haben, wurde damals der Vertrag wieder aufgelöst. Trotz Pujols Verletzung und trotz der bereits doppelten Besetzung der Position des Zuspielers - durch Nationalspieler Sebastian Kühner und den Niederländer Daan van Haarlem - entschied man sich bei den Volleys für eine Verpflichtung Pujols. "Unsere Spielertypen auf der Zuspielerposition ähneln einander zu sehr, deshalb mussten wir nachsteuern", erklärte Volleys-Manager Kaweh Niroomand damals. Der Vertrag mit Daan van Haarlem wurde anschließend aufgelöst. Nach seiner Vertragsunterschrift hatte Pujol noch mit einer Rückenverletzung zu kämpfen und konnte der Mannschaft nicht sofort helfen. Mittlerweile aber kann er beschwerdefrei auf dem Feld stehen und das verdankt er auch Teamarzt Oliver Miltner. "Der Mannschaftsarzt ist mein bester Freund im Team. Ich sehe ihn fast öfter als meine Frau", erzählt Pujol lächelnd. "Wir haben relativ schnell gemerkt, dass er alles annimmt was wir ihm sagen und dass er jegliche Art von Therapie - und das war in der Anfangsphase nicht immer einfach für ihn - super aufgenommen hat", erklärt der Teamarzt. So ist Pujol vom Krafttraining der Mannschaft ausgenommen und macht drei bis vier Mal wöchentlich gezielte Stabilisationsübungen für den Rücken in der Physiotherapiepraxis von Miltner. "Diese Übungen sind sehr wichtig für mich. Wenn man älter ist, muss man jeden Tag auf seinen Körper achten", weiß Pierre Pujol.





"Fast immer entspannt"

"Er ist fast immer sehr entspannt, zwar nicht immer auf dem Spielfeld, aber das ist ja auch gut so", beschreibt Miltner den Zuspieler. Mitspieler Paul Caroll sieht das ähnlich: "Er ist ein lustiger, französischer Typ, und es ist der Wahnsinn, dass wir ihn im Team haben. Er kann aber auch sehr emotional gegenüber den gegnerischen Spielern oder Schiedsrichtern werden. Manchmal ist es wirklich gut, dass ein Netz zwischen den Spielern ist." Pujol ist sich dessen auch bewusst: "Ich war schon immer so, also dass ich sage, wenn mir etwas nicht passt. Ähnlich ist es im Spiel. Für die Dauer des Spiels sind wir Gegner, und da möchte ich einfach gewinnen. Nach dem Spiel können wir gern ein Bier trinken, aber während des Spiels bin ich mit meinen Gegnern nicht befreundet."

Im Mittelpunkt der Party

Auf dem Spielfeld ist Pierre Pujol auch ein Spieler der besonderen Momente und überrascht den Gegner oft mit seinen Spielzügen. Dabei wissen auch seine Mitspieler nicht immer ganz genau, was der Franzose für ein Zuspiel plant. "Pierre ist ein Showman, würde ich sagen. Er guckt den Block an und will plötzlich in die andere Richtung spielen. Manchmal, wenn der Gegner die Situation nicht lesen kann, kann ich das auch nicht und deswegen muss ich eigentlich immer bereit sein, Bälle zu bekommen", so Paul Caroll. "Aber es macht immer Spaß, mit ihm zu spielen. Wenn er gut drauf ist, dann ist er einer der besten Zuspieler der Welt", unterstreicht der Australier Caroll den Wert von Pujol für die Mannschaft.



Sollte es tatsächlich mit der Meisterschaft klappen, dann ist sich auch Paul Caroll sicher, dass der sonst so entspannte Zuspieler bei der Meisterfeier ganz vorn dabei ist. Caroll lacht: "Er wird definitiv der Mittelpunkt der Party sein. Er wird verrückt sein."