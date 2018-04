Dass Cottbus um den Aufstieg in die dritte Liga spielen wird, steht fest. Fest steht auch, dass es gegen den Meister der Regionalliga Nord gehen wird. Doch was passiert, wenn Energie den Aufstieg verpasst? Gibt es einen "Plan B"? Von Andreas Friebel

Nach Informationen von rbb|24 wollen Maximilian Zimmer, Fabio Viteritti und Streli Mamba abwarten, wie die Relegationsspiele enden. Ihre Verträge verlängern sich nur für den Fall, dass Cottbus in die dritte Liga aufsteigt. "Wenn ein Spieler bei einem Nichtaufstieg die Möglichkeit sieht, trotzdem höherklassig zu spielen und mehr Geld zu verdienen, müssen wir das akzeptieren", sagt Wollitz. Konkret gibt es von den drei genannten Akteuren keine Hinweise, wie sie sich ihre Zukunft bei Nichtaufstieg vorstellen. Es dürfte aber sehr schwer fallen, sie von einem weiteren Jahr in der vierten Liga zu überzeugen. "Grundsätzlich haben wir aber trotzdem einen Großteil des Kaders halten können. Mit dieser Basis könnten wir auch in der neuen Saison in der Regionalliga eine gute Rolle spielen. Das ist wichtig", so Wollitz.