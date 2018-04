Allein Cottbus haben die Vorfälle aus dem April 2017 rund 40.000 Euro an Strafen gekostet. Aber auch der SV Babelsberg wurde nach langwierigen juristischen Rangeleien zu einer Geldstrafe in Höhe von 7.000 Euro verurteilt. Sogar ein zeitweiliger Spielausschluss stand zwischenzeitlich im Raum.

Dass tatsächlich keine größeren Gruppen von Energie-Fans ins Stadion gelangen, soll durch entsprechende Einlasskontrollen sichergestellt werden. Gäste-Fans mit Schals oder Insignien des FC Energie würden am Sonntag nicht ins Stadion gelassen werden, sagte der Präsident des SV Babelsberg, Archibald Horlitz, am Freitag dem rbb. Zudem sei die sonst für Gäste-Fans reservierte Tribüne gesperrt. "Die einzige Möglichkeit wäre, dass sich ein Cottbuser in Zivil an der Tageskasse ein Ticket kauft", sagte Horlitz der rbb-Welle Antenne Brandenburg.

Darunter fällt auch, dass die Lausitzer am Sonntag ohne eigene Fans in Babelsberg antreten. Der Spitzenreiter der Regionalliga Nordost musste vorab eine Art Entschädigung leisten und 700 Gästekarten im Wert von etwa 7.000 Euro kaufen - doch die FCE-Fans müssen trotzdem zuhause bleiben - zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte.

Im Vorfeld dieses Duells haben beide Seiten in einer gemeinsamen Erklärung dafür plädiert, dass "trotz der Rivalität eine ruhige und faire Begegnung" stattfindet. Der Sport soll also wieder in den Mittelpunkt rücken.

Cottbus reist als souveräner Spitzenreiter zu den Nulldreiern und ist klarer Favorit. Während die Lausitzer in dieser Saison bereits 64 Zähler gesammelt haben, sind es bei Babelsberg 34. Das Team von Trainer Almedin Civa ist aber im Jahr 2018 noch unbesiegt (drei Siege, zwei Unentschieden). Claus-Dieter Wollitz hat mit Energie vor anderthalb Wochen die erste Niederlage in der Regionalliga kassiert (1:2 in Meuselwitz). Am vergangenen Sonntag gab es im Topspiel gegen Lok Leipzig aber ein souveränes 2:0. Die Bilanz in 2018 sind vier Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Das verleitete die Babelsberger unter der Woche auf ihrer Homepage zu der Aussage, "dass Cottbus für seine Verhältnisse einen durchwachsenen Start in die Rückrunde" hinlegte.